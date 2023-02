Ola de calor: la demanda de energía marcó un nuevo récord en Junín y el país

La intensa ola de calor que azota a la Argentina tuvo su correlato en la demanda de energía, que este domingo alcanzó un nuevo récord histórico de potencia en Junín y a nivel nacional.

A través de un comunicado, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) informó que se superó el máximo histórico de potencia para un domingo de verano alcanzando los 25.734 MW a las 16.15.

De esta manera, ampliaron, se superó el pico máximo de 23.724 MW que se había registrado el 11 de diciembre de 2022 a las 15.54, según los datos informados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

En paralelo, desde Adeera compartieron una serie de recomendaciones para evitar el consumo eléctrico desmedido mientras transcurre la ola de calor.

Aire acondicionado

Programarlo en 24°C: cada grado extra representa 8% más de consumo.

Limpiar los filtros cada 3 meses para que el equipo no consuma energía de más.

Para conservar la temperatura, mantener cerradas las puertas y ventanas.

Apagarlo al salir de la habitación.

Televisión y otros artefactos

No mantenerlos encendidos sin necesidad: gastan más energía y disminuyen su vida útil.

Desconectarlos cuando no se usan, ya que aún apagados continúan en stand by. Se calcula que hasta un 15% del consumo energético de los hogares puede ser producido por esta función.

Al finalizar la carga, desenchufar el cargador del celular para que no produzca un consumo innecesario.

Iluminación.

Usar lámparas LED: consumen un 45% menos que las de bajo consumo y duran 7 veces más.

Pintar de colores claros los espacios internos de la casa: así se necesitará de lámparas de menor potencia para iluminarlos.

No dejar luces encendidas en los espacios sin uso.

Heladera y freezer

Verificar que los burletes de la puerta estén en buen estado para evitar pérdidas de frío.

Tratar de abrirla solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

No introducir alimentos calientes en la heladera.