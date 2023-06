Con presencia juninense, el campo pidió reformar la ley de emergencia agropecuaria

Diputados y senadores que integran las comisiones de Asuntos Agrarios de ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense recibieron, anteayer, a representantes de entidades agropecuarias, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), para escuchar de primera mano las variadas preocupaciones que arrastran los productores de la provincia de Buenos Aires.

En la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Agrarios que se desarrolló en el edificio anexo de la Cámara baja bonaerense los ruralistas desplegaron una agenda de inquietudes relacionadas con la histórica sequía que golpeó los productores provinciales y con la falta de políticas de Estado adecuadas para mitigar el impacto del duro fenómeno climático.

“Hay 173 millones de hectáreas afectadas a nivel nacional, esa es la dimensión de la sequía, es un impacto muy grande. Parecería que la magnitud del problema ameritaría otra respuesta”, desarrolló el titular de Carbap, Horacio Salaberry.

En este marco, el principal reclamo de las entidades agropecuarias de la provincia de Buenos Aires giró en torno a la necesidad de avanzar en una amplia reforma de la Ley N°10.390, que regula, entre otras cosas, las características de las declaraciones de emergencia agropecuaria, las herramientas de asistencia, como auxilios crediticios e impositivos, y los requisitos que deben cumplir los productores para estar comprendidos.

Críticas a Kicillof

En ese sentido, en los últimos días desde Carbap emitieron una carta abierta dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la que lo acusan de “dilatar permanentemente” las herramientas dispuestas para atenuar la crisis que atraviesa el sector agrario producto de la sequía.

“El año pasado pedimos que la emergencia agropecuaria dure hasta finales de 2023, pero el gobernador (Axel Kicillof) eligió ir haciendo declaraciones cortitas. Firmamos varias actas en disidencia. Tuvimos que afrontar muchos impuestos, problemas con la AFIP, y diferentes trámites, en vez de haber decretado la emergencia hasta finales de 2023″, criticaron desde Carbap.

Justamente, uno de los cuestionamientos claves de los ruralistas a las declaraciones de emergencia agropecuaria que decretó el Ejecutivo de Kicillof, fue la corta duración. “Entendemos que las emergencias se tienen que declarar por ciclos”, manifestaron los referentes agropecuarios. Y agregaron: “La Provincia tiene que ser más audaz en las declaraciones, nos llama la atención la renuencia que hay”.

Proyecto de reforma

Por su parte, el diputado bonaerense de Juntos y vice de la comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara baja, Luciano Bugallo, contó que hay un proyecto de su autoría para reformar la Ley N°10.390. “Hemos presentado proyectos para que las leyes de emergencia se planteen por ciclos y que las deudas impositivas se puedan prorratear por el mismo ciclo. Si los productores no tuviesen la presión impositiva altísima, podrían afrontar ellos mismos la emergencia”, consideró.

En ese sentido, los ruralistas apuntaron al artículo 8 de la Ley N°10.390 que establece los porcentajes de afectación que deben padecer los productores agropecuarios para estar incluidos en las declaraciones de emergencia agropecuaria. “La ley de emergencia está hecha para inundaciones y no para sequías. Nunca existió una sequía así en la Argentina”, enfatizaron.

“Hoy la emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires económicamente no implica casi nada, son 300 mil parcelas. No estamos pidiendo que se desfinancie la Provincia, porque no hay un sacrificio tributario, no es gravoso”, manifestaron.

Asimismo, los referentes de campo criticaron el artículo 12 de la norma, que otorga a los intendentes bonaerenses la obligación de “encauzar” las declaraciones de emergencia o desastre agropecuario. “Hay que sacarles a los intendentes esa potestad de llenar las planillas para la emergencia, dado que muchos se demoran o directamente no las aceptan”, se quejó Salaberry, de Carbap.

Pedido desde Junín

En tanto, desde la Sociedad Rural de Junín aclararon que en 2022 mantuvieron reuniones “para avanzar en la modificación de la ley de emergencia agropecuaria”, al tiempo que destacaron que “sería muy importante que se contemplen los seguros multiriesgos”, ya que “de alguna manera el Estado tiene que ayudar”.

“Muy productiva la reunión informativa de la comisión de Asuntos Agrarios que llevamos adelante junto con los senadores, en la que participaron autoridades de Carbap. Luego de un interesante intercambio fijamos una agenda de trabajo en conjunto”, destacó el titular del cuerpo de Diputados, el peronista del interior bonaerense, Walter Abarca.

“Fue una reunión muy importante. Desde la comisión presentamos diferentes proyectos que van alineados a los reclamos del campo. Trabajamos la propuesta de recibir al ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, pero lamentablemente nunca se pudo concretar. Desde Carbap se fueron conformes por el canal de diálogo que se abrió para tratar las reformas que hacen falta, en relación a la demora en las respuestas del Estado, a los trámites engorrosos, y a todos los impuestos que tienen que pagar en plena emergencia”, evaluó la presidenta de la comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, Érica Revilla.

Durante el encuentro en La Plata, los ruralistas también enfocaron críticas al Gobierno nacional. “Hay temas que escapan a la Legislatura bonaerense, que también nos interesa dejarlos planteados, como las eliminaciones de las retenciones, la quita de las resoluciones del Banco Central que encarecen los créditos y el pedido por los seguros multiriesgos”, destacaron.

El plenario conjunto estuvo presidido por los presidentes y vice de las dos comisiones de Asuntos Agrarios: el peronista Walter Abarca y el opositor Bugallo, por el cuerpo de Diputados, y la radical Érica Revilla y el camporista Pablo Obeid, por el cuerpo de Senadores.

De manera presencial, también formaron parte del encuentro con los ruralistas bonaerenses los legisladores opositores Alejandro Cellillo, Yamila Alonso, Vanesa Zuccari y Lorenzo Natalí, De manera virtual, participaron los oficialistas Alfredo Fisher, Ana Devalle, Natalia Sánchez Jáuregui, Alexis Guerrera, Alberto Conocchiari, Carlos Puglielli y la diputada de Juntos, Paula Bustos.