Por la disparada del dólar paralelo se paralizó la venta de autos usados y 0km

El salto del dólar blue sacude a toda la economía y el sector automotor es uno de los más sensibles a la cotización de la moneda estadounidense. Es por eso que desde hace algunos días, en las concesionarias ven de cerca su evolución.

La primera consecuencia de cimbronazo cambiario fue un enfriamiento de la demanda. En distintas agencias coincidieron en que desde la semana pasada los salones de ventas estuvieron vacíos.

Raúl Ingrassia, de la agencia de autos que lleva su nombre, fue contundente: “Se planchó la venta y acá no anda nadie”. “El que quiere comprar un vehículo de 6 millones de pesos, y tiene la plata en dólares, que viene aumentado a cada rato, está esperando”, dijo a Democracia y agregó que “el vehículo también sube, pero no en las proporciones del dólar de ahora”. Por ejemplo, un Peugeot 208 nuevo, “de 4,3 se fue a 5,2 millones de pesos. Hasta que no se equilibren las pesas va a llevar un tiempo”. Pero mientras tanto, “no sabemos qué hacer”, manifestó.

“El que compra rodados de 6 millones para arriba, está esperando que el dólar llegue a lo que más pueda, ya que hace dos semanas estaba a 200 y hoy en 260”, opinó. Hay que tener en cuenta que los vehículos nuevos vienen aumentando a un ritmo de 5% mensual, en promedio, desde fines del año pasado, mientras que el dólar paralelo se mantuvo estable durante varios meses. Esto implica que los autos se encarecieron en dólares durante este tiempo.

“Si vendiste dólares a 200 hace 15 días, para comprar un auto a 4 millones de pesos, perdiste porque los vehículos no han aumentado y no deberían, ya que subieron un 83 por ciento mientras el dólar se mantenía a 200 pesos”, aclaró Ingrassia.

En cuanto a la demanda, explicó que actualmente “la gente busca autos usados, como un Gol o Corsa”.

“La gente está expectante”

En la misma línea, Carlos Fernández, de Claudio Automotores reconoció a este diario que “todo este movimiento genera incertidumbre y la gente está esperando si sube más el dólar, porque está expectante. Estos movimientos bruscos generan una meseta”. “Se vende más cuando es todo más predecible y el dólar está quieto. Es un momento de parate, pero por ahí alguien realiza una consulta y no hacen la operación”, destacó.

Y continuó: “El auto cero kilómetro aumentó y el usado subió, pero en niveles muchos menores. Teniendo en cuenta que el sueldo no aumentó se hace difícil”. “El inconveniente lo tiene ahora el que se quedó con los pesos y ya no puede comprar lo que estaba hace 15 días. Se perjudica un sector y el que tenía los dólares hoy quizás hasta le sobra pesos”, explicó. “Siempre están los que se favorecen y los que pierden, mientras que el comerciante queda en el medio”, concluyó.

“No sale apurado a comprar”

El titular de la asociación que agrupa a las concesionarias, (Acara), Ricardo Salomé, señaló que “cuando se produce un cambio en la cotización tan marcado, el consumidor espera que se estabilice el valor en una meseta. No sale apurado a comprar. Es por eso que la demanda está más tranquila”.

Es cierto que el mercado tiene un comportamiento dispar. Hay marcas y modelos que están muy demandados, pero otros están con menor presión compradora. Esto hace que se mantengan sobreprecios en algunos modelos, aunque en otros comienzan a reducirse o desaparecer. “Se está empezando a ver algunos descuentos en modelos puntuales”, afirmó Salomé.

Ventas de usados en junio

Las operaciones de compraventa de vehículos usados en el mercado local alcanzaron las 133.930 unidades en junio, lo que representó una baja interanual del 5,81%, de acuerdo a un informe elaborado por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En tanto, en la comparación contra mayo (138.552 vehículos), la baja alcanza el 3,34%.

Sin embargo, en los primeros seis meses del año se vendieron 782.505 unidades, lo que implicó una suba del 0,01% respecto de igual período de 2021 (782.402 vehículos). Al respecto, el secretario de la CCA, Alejandro Lamas, aseguró que “desde la salida de la cuarentena la venta de vehículos usados se encuentra estancada”. En ese sentido, explicó que “la comercialización es como una rueda, un mes sube y otro baja, y en junio pasó esto último”.

“Lamentablemente llegamos al primer semestre del año y el mercado no alcanza a despegar”, comentó y argumentó que “los problemas de índole económico se están haciendo notar en la demanda de autos y a esto se le agrega que continúan los problemas de stock de unidades, salvo algunos modelos de producción nacional”. Sin embargo, refirió que “llama la atención que mientras que el sector interno está deprimido, la producción y exportación de vehículos crece", por lo que no descartó "llegar a fin de año con cifras de venta similares al año 2021”.

En junio el ranking de los diez modelos usados más vendidos se encuentran el VW Gol y Trend: (8.180 unidades); seguido del Chevrolet Corsa y Classic (4.911); Toyota Hilux (4.076); Renault Clio (3.380); Fiat Palio (2.904); Ford Fiesta (2.897); Ford Ranger (2.702); EcoSport (2.596); Toyota Corolla (2.566) y Ford Focus (2.476).

Ventas de 0km en junio

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante junio de 2022 ascendió a 34.906 unidades, lo que representa una baja del 1,3% con el mes previo, ya que en mayo pasado se habían registrado 35.370 unidades. En un comunicado, Acara subrayó que "si la comparación se realiza respecto de junio del año anterior, la baja alcanza el 8,7% ya que en junio de 2021 se habían registrado 38.235 unidades".

La entidad remarcó que "en junio 2021, se produjo un derrame importante de patentamientos provenientes de mayo 2021, debido al cierre que por aquel entonces tuvieron los registros durante 8 días producto de las políticas sanitarias referentes al Covid-19, lo que explica esta anormal baja".

"El bimestre mayo–junio 2022 representó un volumen de unidades patentadas de 75.000 unidades, lo que significa un crecimiento interanual respecto del bimestre mayo–junio 2021 (con 61.166 unidades) superior al 20%, lo que confirma la tendencia de crecimiento del mercado en el corriente año", destacó Acara. En el acumulado semestral, se patentaron 209.440 unidades, casi la misma cantidad que en el mismo lapso de 2021, en el que se habían registrado 210.732 vehículos.

