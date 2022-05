Eduardo Naya: “Soy un agradecido a Junín por su apoyo incansable”

Platense y pincharrata, juninense por adopción, Eduardo Naya eligió el servicio como medio de vida. Comenzó su carrera en los agitados años setenta, ejerció como bombero y policía durante más de tres décadas y fue funcionario del Municipio, a cargo de Seguridad Vial y Defensa Civil.

Quien supo ser jefe de la delegación de bomberos local, entabló con Junín una relación muy especial, signada por las amistades que su labor le permitió forjar y la convivencia con su familia, a la par de la labor diaria. Como funcionario público y como miembro del cuartel fue testigo de catástrofes, siniestros y situaciones límite, así como también de momentos para el recuerdo.

En diálogo con Democracia, Naya relató su experiencia de vida y recorrió su trayectoria profesional y política.



Casualidad

A sus 24 años, mientras cursaba los estudios universitarios en la Universidad Tecnológica de La Plata, su familia atravesaba una compleja situación económica, por lo que Eduardo debió buscar una salida laboral para generar un nuevo ingreso para el hogar.

“Mi familia necesitaba que yo trabajara, así que opté por incorporarme a la policía”, destacó Naya, que eligió el camino de la tradición familiar con una profesión que había sido elegida por otros allegados anteriormente. “Vengo de una familia de policías”, afirmó, pero señaló que se convirtió en bombero “por casualidad”.

No obstante sus deseos de continuar con los estudios en ingeniería hidráulica a la par de su carrera laboral, la situación socio política del país no se lo permitió. Es que corría el año 1976, “era una etapa surversiva, y se necesitaban oficiales” por lo que, tras finalizar una acotada formación en la Escuela Vucetich, Eduardo fue enviado a garantizar la seguridad en las calles, pero desde la división de bomberos.

“No sé cómo fui a parar a bomberos, no me lo esperaba”, destacó, y explicó que la brigada de explosivos de la fuerza era la que mayor demanda de personal tenía, por la situación que se vivía en el país. “Me parecía raro estar ahí”, destacó Eduardo, que ignoraba por completo que existiese una división de bomberos al interior de la fuerza policial, donde, sin embargo, decidió realizar toda su carrera.

En dicho sentido, se cumplen 46 años desde que se integró en la policía, y 30 de su casamiento. “Llevo más años en la fuerza que casado”, señaló, entre risas.

Bomberos, un vínculo especial

“De todas las actividades voluntarias a nivel mundial, una de las más destacadas es la de los bomberos”, afirmó Naya, que destacó el “sentimiento especial” que se recrea en los pasillos de los cuarteles, y la camaradería con sus compañeros.

“Siempre fui voluntario”, explicó, dado que no quiso nunca distanciarse de su profesión. “Si dijera que hice sacrificio para ser bombero mentiría. Lo hice con tanto gusto y tanto amor que no lo sentí como un sacrificio”, destacó.

A principios de los noventa, tan sólo poco tiempo antes de la gran inundación que sufrió la ciudad, Eduardo llegó al cuartel de Junín, donde desempeñó sus tareas por 15 años, el tiempo suficiente para entablar un vínculo afectivo con la ciudad.

En dicho sentido, explicó que “la carrera en la fuerza es de 30 años”, y, el hecho de realizar la mitad de ella en Junín le permitió forjar una relación estrecha con sus compañeros. Es que “no es habitual que un jefe entable amistades porque generalmente no está más de 3 años en cada dependencia”, y por ello Eduardo agradece haber tenido la chance de estar más tiempo en la ciudad junto a su familia y amigos.

En retrospectiva, tras una vida al servicio, tanto desde la fuerza como desde el Municipio, el exfuncionario destacó el acompañamiento de los vecinos y las instituciones para con su labor. “Soy un agradecido a Junín por su apoyo incansable”, destacó.

El final de su carrera fue en La Plata, donde se retiró en 2007 tras realizar tareas administrativas por algunos años. No obstante,

Naya no se alejó de la fuerza, y hace una década que se desempeña como tesorero de la cooperativa en la ciudad que lo adoptó de grande.

Funcionario municipal

El retiro de la fuerza no significó para Eduardo el cese de sus actividades al servicio de la comunidad. En 2015, con la nueva administración municipal, asumió como titular al frente de Seguridad Vial y Defensa Civil, dos áreas que le demandarían en lo sucesivo un intenso trabajo y dedicación.

“No me imaginaba que iba a ser tan difícil”, explicó al respecto del área de tránsito, a la que calificó como “sumamente conflictiva”.

Asimismo, el exfuncionario recordó que enfocó parte de su labor en lograr que fuera “un trabajo más digno” y, por ello, un eje fundamental de su gestión fue “la incorporación de uniformes y móviles y la construcción de un nuevo espacio de trabajo”.

Por su parte, destacó la complejidad del trabajo del área de tránsito, puesto que “debe hacer infracciones y señalar la falta”, y remarcó la importancia de “insistir en la educación y concientización vial”.

De los 4 años de gestión previstos, sólo estuvo 2 en tránsito. En Defensa Civil, por su parte, cumplió su mandato hasta 2019, período en que hubo una gran inundación en la ciudad, tal como aconteció al iniciar sus funciones en los años noventa.

“Defensa Civil y Bomberos tienen muchos puntos de contacto”, señaló, debido, principalmente, a que “ambos pelean contra el siniestro”, aún con diferentes métodos y herramientas. Asimismo, afirmó que los tres pasos fundamentales a seguir son “prevención, acción e investigación”, lo que implica “estar antes que ocurran los hechos, trabajar durante, y ver por qué se produjeron para evitarlo a futuro”.

“Me tocó participar con un equipo de trabajo maravilloso”, expresó, y destacó que abandonar la política fue “una decisión muy difícil”.

La familia, su sostén

“El policía es policía a tiempo completo”, señaló Naya, que durante el ejercicio de sus funciones en la ciudad vivió en la casa del cuartel de bomberos junto a su familia, lo que, detalló, “permitía estar dispuesto a cualquier hora para el servicio”.

Sin embargo, los vínculos afectivos tampoco tienen horarios, y por eso agradece el tiempo compartido con su esposa, sus dos hijos varones, nacidos en La Plata, y su hija mujer, juninense, a la par de su trabajo diario.

“Uno de los factores que más inciden en una buena gestión como funcionario es la familia”, afirmó, y recordó el acompañamiento recibido durante su labor. “Mi esposa me ha dado un apoyo importantísimo en mi gestión”, agregó.

Por otro lado, los 46 años en la fuerza han dejado un legado en su familia. Actualmente, sus hijos varones recorren los pasos dibujados por él, y cumplen funciones como bomberos. Por su parte, su hija es maestra jardinera y está inserta en el campo laboral.

Una nueva vida

A pesar de estar jubilado hace 15 años, el ejercicio de funciones en el gobierno local le demandó a Eduardo un trabajo continuo e incansable durante la gestión, y por ello, tras su salida de los órganos municipales, ha ido en búsqueda de un ritmo de vida diferente.

“Cuando estás jubilado podés disfrutar más de la vida”, afirmó el exfuncionario, que destacó los “pequeños placeres” de los que ahora disfruta, entre ellos, viajar con su esposa en casilla rodante, hacer turismo en motocicleta, la jardinería, la natación y los quehaceres del hogar. Cabe destacar que junto con sus amigos visitó distintos puntos del país y de Latinoamérica en dos ruedas.

En efecto, Eduardo no asocia el ocio al descanso corporal, sino todo lo contrario. “Cuando me jubilé me acerqué a cuanta actividad podía porque me aburría”, afirmó, y detalló que una de ellas fue la pesca, gracias a la cual formó parte del Club de Pescadores como tesorero. También formó parte del grupo “16 solidarios”, que hacía turismo por el país y ayudaba en diferentes localidades.

“La edad me ha ayudado a ser más maduro, tener más experiencia y conocimientos”, afirmó Naya.