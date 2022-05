Edificios y espacios de Junín, el cuidado del patrimonio de la identidad

La protección de los espacios y los edificios de la ciudad como pilares de su identidad conforman el valor patrimonial que mantiene viva la memoria histórica de una comunidad.

Se trata de los bienes que permitieron a la ciudad forjarse como tal y constituyen un cimiento fundamental de su ADN.

Claro que no siempre se trata de edificios o lugares que pertenecen al siglo XIX o XX sino que muchos son más actuales y su relevancia va mucho más allá de su historicidad.

Un gran número de estos espacios se encuentra dentro del Código de Ordenamiento Urbano de Junín y sobre otros se trabaja intensamente para avanzar en acuerdos de protección, para su resguardo.

Además, según señaló la arquitecta Laura Franco, del área de Obras Públicas del Municipio, se avanza a través del área de Turismo para realizar circuitos con mojones a través de los cuáles se puedan recorrer y analizar los distintos edificios de la ciudad.

Parte de la identidad

“Patrimonio es todo aquel bien que forma parte de la historia de nuestra ciudad, de la memoria colectiva, que son gestos y hechos que fueron haciendo que Junín sea hoy lo que es”, señaló Franco para comprender el significado de una palabra que encierra historia, pasado, pero también presente y futuro. “Son los pilares de la identidad de la ciudad”.

Actualmente el listado de bienes patrimoniales declarados como tal, figura en el Código de Ordenamiento Urbano.

Asimismo, según la funcionaria, se ha trabajado y avanzado en realizar convenios de protección específica sobre muchos de los bienes que están dentro del listado.

“Hay muchos componentes que tal vez no tienen un valor simbólico en sí mismo pero si hacen a la imagen de la ciudad, a la conformación de nuestro espacio público”, explicó y por lo que es necesario evitar su pérdida.

Dentro del Código figuran, entre muchos otros, la Escuela Media Nº 6, ex Normal, y la Nº 9, ex Nacional, la ex iglesia Anglicana, la iglesia Metodista, el Chalet del Jefe de la Estación del Ex Fc BAP, el Chalet de Mr. York, el Palacio Municipal, la iglesia San Ignacio de Loyola, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, la Escuela Nro. 1, Casa Basterreix, la Escuela Nº 18, Museo Municipal “Angel María de Rosa” - Ex Mercado Municipal, la Alianza Francesa - Ex Teatro Víctor Hugo, el Club Social, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el Cine Teatro Italiano, la Casa del Pueblo, el ex Cine Cristal Palace, la ex Usina Eléctrica, el Edificio Conde, Teatro de la Ranchería, Casa Ordiales, el Cine San Carlos.

Claro que hay muchos más, y cada uno de ellos con distintas historias y relevancias que comprenden el desarrollo de Junín.

Resguardo

Según Franco, el listado es inicial, se entiende que “este bien tiene un valor” y luego, en función de ello, se analiza específicamente: cuál es el valor, cuáles son las cosas que se deben preservar, cuáles se pueden modificar, entre otras.

También se considera si “un edificio puede crecer o no” y cuál es el valor más importante que tiene. Así es como luego se realiza un convenio específico de protección con el propietario.

“En algunos casos, la importancia del bien yace en el entorno urbano, y se resguarda la fachada”, es decir no como una estructura completa.

“Hay edificios mucho más relevantes a lo que es la historia de la ciudad que tienen que tener otro nivel y otro grado de protección”, aclaró.

Algo importante de resaltar es que “patrimonio no es solo algo que pertenece a fines del siglo XIX o principio del XX. Hay bienes patrimoniales que corresponden al movimiento moderno y están mucho más cerca en el tiempo. Si hay que tener conciencia de que un montón de bienes que se construyen hoy terminan siendo un bien patrimonial a futuro”, señaló Franco.

Asimismo, lo que contenga carácter escultórico, pasa a formar parte de los bienes culturales a preservar por la ciudad.

La funcionaria reconoció que muchas veces hay temores “en relación a tener un bien dentro del listado de bienes con valor patrimonial” ya que muchos consideran que se inmoviliza el bien y se pierde dinero, pero aseguró que “en general es al revés”.

“Los convenios urbanísticos firmados con particulares, terminan demostrando que tiene beneficios”, resaltó.