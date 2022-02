Afirman que las cárceles inciden en el auge de las estafas virtuales en Junín

Tras el adelanto de Democracia sobre la millonaria ampliación de la cárcel de Junín (se construirá un nuevo pabellón colectivo en la Unidad Penitenciaria 13), y la instalación del debate sobre si las obras previstas conllevan un incremento de la cantidad de internos, el secretario de Seguridad de la Municipalidad, Andrés Rosa, afirmó a este diario que “la realidad es que permanentemente están ingresando presos” a los penales de esta ciudad.

Si bien desde el oficialismo provincial y nacional aseguraron a este diario que las ampliaciones y mejoras edilicias proyectadas en las cárceles locales no implican un aumento del número de presos alojados en las unidades penitenciarias, el funcionario de la comuna se expresó en disidencia con el Frente de Todos: “Como decía el General (Perón), la única verdad es la realidad. Y la realidad nos está diciendo otra cosa. El ingreso de presos es constante y el número no se redujo pese a todas las liberaciones que llevaron a cabo en la pandemia”.

Y agregó: “Además, no se cumple la orden del juez para que no envíen más presos a las cárceles de Junín”.

“Entendemos la dificultad del hacinamiento, que es una realidad que se da en todas las cárceles, no solo en las de Junín. Pero el 90% de los delincuentes que recibimos son del conurbano bonaerense, sobre todo de Mercedes, Moreno, General Rodríguez, esos son los lugares donde hay que invertir. El hacinamiento lo tenemos por internos que no son ni siquiera del interior, sino del conurbano”, señaló.

“Los organismos de derechos humanos y asociaciones civiles insisten en la necesidad de que los presos estén cerca de sus lugares de residencia, por las visitas de los familiares. No queremos que se meta un preso más en la ciudad y creemos que la ampliación va a representar la incorporación de más plazas”, advirtió.

“Si se respetasen los cupos, las cárceles de Junín serían modelo, no deberían tener ningún problema. Pero están superpobladas. Y el hacinamiento tiene que ver con decisiones equivocadas, ¿por qué no amplían las cárceles en el conurbano, que es de donde vienen mayormente los presos?”, punzó. “La respuesta es que no amplían las cárceles en el conurbano porque ningún intendente lo aceptaría”, agregó.

“Son más de 200 millones que se van a invertir en mejoras y ampliaciones, pero queremos que se respete el cupo, porque con la actual superpoblación -que supera el ciento por ciento en algunos penales- la cárcel no puede cumplir con ninguno de sus objetivos para resocializar a los internos”, explicó. “Además de que hay un Patronato de Liberados que hace años que está desfinanciado y tampoco cumple con su función”, dijo.

¿Más inseguridad?

Con respecto al impacto del complejo carcelario de Junín en la radiografía del delito urbano, Rosa afirmó: “Hoy te diría que sí, me ha cambiado la mirada, y creo que tiene un impacto sobre el delito local. De hecho, uno de los delitos que creció exponencialmente durante la pandemia fueron las estafas virtuales (conocidos también como ‘cuentos del tío’), en las cuales el factor penitenciario tiene incidencia, con conexiones locales”.

Y amplió: “Ya no hay que pensar que el preso sale de la cárcel y comete un arrebato en la ciudad, porque la realidad del hampa es mucho compleja. Dentro de la modalidad de estos delitos virtuales ha aparecido el factor penitenciario con una preponderancia que antes no tenía”.

Merani: "Es una ampliación para lo que ya existe"

En la vereda de enfrente, Andrés Merani, dirigente del Frente de Todos, afirmó: “La información que tenemos es que es una ampliación para lo que ya existe, para la cantidad de presos que ya existe, que, como todos sabemos, la cantidad de presos durante los cuatro años de macrismo creció muchísimo, pero las cárceles de la provincia de Buenos Aires no crecieron un solo metro cuadrado. También hay un marco de que no se puede tener hacinada a la gente, más allá de que hayan cometido un delito o no, vivimos en un estado de derecho”.

La cifra

- 90% de Presos. Desde el Municipio cuestionan que la enorme mayoría de los internos alojados en Junín son oriundos del conurbano bonaerense.

