Campaña de concientización y detección de la hepatitis C en Junín

El próximo martes 14 de diciembre, entre las 9:30 y las 13:30, en la Sociedad de Fomento del barrio La Merced -ubicada en Malvinas Argentinas y Soldado Gurrieri-, se llevará a cabo una jornada para detectar tempranamente la enfermedad hepática y concientizar acerca de su transmisión.

Personal del HIGA y la Asociación Civil Buena Vida -asociación sin fines de lucro que lucha por erradicar las hepatitis virales- realizarán testeos rápidos, sumarán donantes al banco de sangre y brindarán información acerca de la enfermedad que es tan transmisible como impredecible. El virus VHC puede generar inflamaciones leves, agudas o crónicas, y quien padece de hepatitis C puede no tener conocimiento de ello por varios años, lo que la hace aun más peligrosa.

Médicos sin Fronteras estima que, a nivel mundial, hay 71 millones de personas que sufren de hepatitis C de forma crónica y que 400.000 mueren por año a causa de ella. La detección temprana y concientización es esencial.