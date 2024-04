Se puso en marcha el dispositivo para la prevención y concientización sobre las adicciones

Tras haber sido anunciado en el discurso de apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante por parte del intendente Pablo Petrecca, Junín se convirtió en el primer Municipio de la provincia de Buenos Aires en crear un área para abordar la problemática del consumo de drogas desde la prevención, la concientización y el aprendizaje.

Tal como se informó, Juan Antonio Abdala será el encargado de liderar este proceso, quien ya viene desarrollando un proyecto en este sentido desde hace seis años, y tendrá como finalidad, en primera instancia, prevenir, orientar e instruir a la comunidad.

Precisamente, consultado sobre las primeras acciones, Abdala comentó que "ya veníamos trabajando, organizando y coordinando algunas cuestiones con funcionarios de las secretarías de Gobierno y Salud, que son en principio quienes me están acompañando en esto, sumado al equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la salud del Municipio".

Respecto de la situación actual en torno a las adicciones, señaló que se debe tener en cuenta “que hay un retraso generacional muy grande con esta problemática, un estancamiento generacional de más de 50 años, donde la falta de información es la primera causa de la problemática. Por eso el dispositivo va a estar centrado en la prevención, la orientación y la concientización sobre el consumo problemático".

Abordaje interdisciplinario

"Vamos a trabajar dentro de lo que es el área de Salud y lo haremos en conjunto con las áreas de Educación, Deportes y Juventud; entendiendo que acá está la clave. Respecto al trabajo territorial, el dispositivo va a continuar de manera más aguda el proyecto que vengo desarrollando desde hace seis años", destacó Abdala.

Respecto de sus primeros días de trabajo, comentó que básicamente "fue un poco organizar y coordinar con diferentes áreas y con diferentes personas un esquema de trabajo. El dispositivo estará ubicado físicamente en el Centro de Atención Primaria de Salud 12, situado en Primera Junta y Alvear".

"Además de las reuniones con los responsables de las diferentes áreas municipales con las que vamos a coordinar el trabajo, también mantuvimos una reunión de trabajo con el Dr. Juan Manuel Mastrorilli, fiscal general del Departamento Judicial Junín, con quien tuvimos una charla muy rica, muy interesante. Las próximas reuniones serán con Karina Pezzatti, jefa distrital de Educación, y otra con las autoridades policiales de la ciudad", añadió.

En este punto, el reconocido exbasquetbolista y autor de los libros "Crónicas de lo no dicho" y "Crónicas de lo no dicho - Proyecto de Vida", destacó: "Lo que me parece importante y necesario mencionar acá es que las diferentes áreas municipales van a trabajar de manera conjunta, y que las diferentes instituciones y los diferentes organismos del Estado se empiecen a involucrar en esta problemática. Hay que trabajar en conjunto, porque no se puede trabajar solo en esta temática".

“Un cambio de paradigma”

Sobre la coordinación con las distintas áreas y organismos, destacó que es clave “tener en claro qué es lo que se necesita y hacia dónde queremos ir. Esto va a ser lento, el proceso va a ser lento porque es un cambio de paradigma y estos cambios son lentos. Si tenemos 50 o 60 años de retraso con esta problemática, los cambios no van a verse de un día para el otro. Hay que tener paciencia, pero la idea es ir a pie firme, ya sabiendo lo que tenemos que hacer", expuso Abdala.

Para finalizar, Abdala, que hace años viene trabajando, indicó que "el proyecto tiene que ver con poder llevar información a las familias, entregar material de lectura, ir a los clubes, ir a las escuelas, a los barrios, a las sociedades de fomento, informar a los vecinos sobre esta problemática. Eso es un poco el trabajo territorial. Y después también estarán los abordajes que se van a hacer a las familias que estén padeciendo esta problemática".