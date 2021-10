Para los ruralistas de Junín, el Gobierno “aplica políticas que ya fracasaron”

Tras el anuncio del Gobierno nacional de más controles a las exportaciones de maíz para la campaña 2020/2021, dirigentes rurales de Junín cuestionaron, en diálogo con Democracia, la medida oficial para el sector y coincidieron en que son políticas que ya fracasaron.

En este sentido, la titular de FAA Filial Junín, Rosana Franco, afirmó a Democracia que la iniciativa oficial “cayó muy mal” en los productores juninenses que “apostaron a la campaña pasada y a la actual”, pero ahora se toma una medida que “los perjudica, dado que hay un stock importante y va a quedar para el consumo interno”.

Y advirtió: “Esperemos que no deprima los precios” del cereal.

“El país necesita dólares y el campo los produce. Sin embargo, aplican estas políticas que ya fracasaron. También aprovechan la situación en la cual el productor ya sembró. No se puede castigar a quien invirtió y puso toda la tecnología para hacer una buena siembra y posterior cosecha”, lamentó la ruralista.

Rodrigo Esponda, productor y dirigente agropecuario, afirmó a este diario: “Estas trabas a la exportación de maíz nos generan muchísima preocupación, muchísima alarma, no solo porque no se pueda exportar maíz, sino porque vemos que todos los cepos, todas las medidas que se están tomando tienen que ver con una acción de desesperación, que comenzó tras la derrota electoral. Se están tomando medidas desesperadas y equivocadas, llevando mensajes sumamente negativos. El productor hoy está sembrando el maíz y ya le están interviniendo la posibilidad de comercialización. Hay una gran preocupación sobre cuál va a ser el rumbo del país a partir del 14 de noviembre. Si los resultados se repiten y el Gobierno pierde las elecciones, podría haber una radicalización de las políticas kirchneristas, perjudicando más a todos los que trabajan, y no una apertura al mensaje de la sociedad, que les dice ‘basta’ y que busquen consensos. Pasa en el trigo, pasa en la carne y en muchos otros rubros a los cuales no los están dejando producir”.

Una “pésima señal”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se manifestó en desacuerdo con las nuevas exigencias que deberán cumplir los productores para exportar maíz. A su entender, los requerimientos adicionales que se demandarán son una “pésima señal” para el sector.

La subsecretaría de Mercados Agropecuarios, dependiente de la cartera conducida por Julián Domínguez, informó que los datos extras que los exportadores deberán presentar ahora son: la certificación de que la mercadería está adquirida, junto con la constatación de un comprador en el mercado externo y de un buque asignado para el traslado.

“Seguir interviniendo y burocratizando los mercados es una pésima señal que trae desconfianza en los productores. Ya lo vivimos desde abril con la carne y ahora con el maíz. Nuestro país necesita que todos podamos trabajar libremente para producir sabiendo que vamos a poder vender”, expresó Pino en su cuenta de Twitter.

La medida se tomó luego de que productores adelantaran Declaraciones Juradas por más de dos millones de toneladas, alcanzando los 38,5 millones de toneladas exportables para la campaña 2021/22, producto de rumores sobre un aumento de retenciones y cierre de exportaciones.

El exministro de Agricultura y extitular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, también se pronunció en contra del anuncio gubernamental y habló de “odio” y “ensañamiento” con el campo.

“Con lo anunciado, el Gobierno confirma la intervención del mercado de maíz. Desde las PASO, el odio al campo va en crecimiento. Trigo, Maíz y Carne, víctimas del ensañamiento”, afirmó Etchevehere a través de sus redes sociales.

En concordancia, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, se sumó ayer a las voces críticas del campo tras la nueva reglamentación del Gobierno para la venta de maíz al exterior.

"Lo malo de todo esto es que, en definitiva, todo lo que se resuelva no termina perjudicando a nadie más que al productor", dijo Achetoni. Y advirtió que, desde el Gobierno, con esta "incertidumbre generan menos expectativa de producción".

Dijo que el anuncio de más requisitos para exportar maíz, sumado a las condiciones climáticas, al encarecimiento de los insumos y al factor del dólar, constituyen "aspectos inquietantes que afectan la normal productividad del sector". Sin embargo, confió en que el productor "va a seguir produciendo por una cuestión innata, pero no es lo que necesita como estímulo para seguir adelante".

Achetoni alertó que la resolución llega en un momento de auge para el cereal, ya que "hace muchos años que no se lograba que el maíz en su producción superara a la de soja, cosa que se ha conseguido, y si no le ponen techo, puede ser aún mayor".

Para el Gobierno, “no existe cepo”

El Ministerio de Agricultura aseguró que "no existe limitación ni cepo" sobre las exportaciones de maíz, por lo cual defendió los nuevos controles que impuso sobre esas operaciones.

"Las exportaciones de maíz están abiertas y la Argentina va a exportar un récord histórico de 38,5 millones de toneladas. No existe limitación ni cepo. El productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique", enfatizó la cartera que lidera Julián Domínguez.

Desde ayer, se sumaron controles a las exportaciones de maíz de la campaña 2020/21, luego de completarse el saldo exportable de 38,5 millones de toneladas. El Gobierno agregó más requisitos para la autorización de las exportaciones de maíz, con el fin de asegurar el abastecimiento interno.

Así, hasta el cierre de la actual campaña -en febrero de 2022- toda declaración jurada que se presente para ser autorizada deberá contemplar que la mercadería ya está adquirida, que se embarcará en los próximos 30 días y que haya un barco nominado.

A través de un comunicado, Agricultura señaló que la Argentina "se encamina a exportar un volumen histórico de maíz, superior a todo precedente, con una producción récord de 60,5 millones de toneladas, de las cuales 38,5 millones tienen como destino la exportación".

En ese sentido, insistió: "Las exportaciones están abiertas. La decisión no tiene ninguna implicancia en los mercados futuros, ya que solo rige para la presente campaña comercial. Se aplica solo para el maíz de la campaña 2020/21. Las registraciones de la campaña 2021/22 continúan de manera convencional y ya se llevan registradas declaraciones juradas por 6,12 millones de toneladas". "En total, nueve empresas exportan el 96%, con volúmenes individuales que van de 1,5 a 5,9 millones de toneladas", sostuvo el Ministerio.