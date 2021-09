En campaña, Petrecca visitó una firma local y destacó la generación de empleo

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, visitó la nueva planta que está construyendo la empresa Indelplas, en el cruce de las Rutas 7 y 188. Acompañado por el equipo de la subsecretaría de Producción, el jefe comunal charló con el titular de la firma, Ricardo de la Fuente, a quien felicitó por apostar a la producción y a la Ciudad.

“Siempre estamos al lado de los que invierten y se esfuerzan a pesar de los vaivenes macroeconómicos y políticos. Y Ricardo de la Fuente es un gran ejemplo de lo que podemos hacer si trabajamos en conjunto el privado y el Estado. El privado generando trabajo e invirtiendo y el Estado siendo un facilitador para brindar las herramientas necesarias para que el crecimiento sea sostenible”, dijo.

“Lo conozco a Ricardo y desde que me inicié en la política fue el primero que me contactó. Fui a conocer su fábrica y quien lo conoce sabe que siempre está pensando en superarse. Ya en ese momento me contaba de sus proyectos y yo me preguntaba '¿cómo lo va a hacer?'. Al poco tiempo comenzó a fabricar ventiladores, luego empezó a exportar y ya lo hace a seis países. Y hoy sigue avanzando con la construcción de esta tremenda nave en un nuevo sector industrial que se está generando en la Ciudad. El Parque Industrial tiene menos lugares y muchos empresarios están invirtiendo en la zona”, señaló.

“Hay esperanzas”

Por su parte, de la Fuente expresó: “Les digo a los padres de los jóvenes que están pensando en que sus hijos se vayan del país que todavía hay locos que seguimos apostando por la Argentina y hay esperanzas si apostamos a producir y a ganar mercados. Indelplas confirmó la primera venta a Ecuador y estamos contratando personal calificado. Es importante estudiar y es muy bueno que los jóvenes vean y sientan que aún hay oportunidades”. Y agregó: “Hoy tenemos 110 empleados en forma directa y muchos más en forma indirecta. Y a corto plazo vamos a seguir demandando técnicos, ingenieros y profesionales”.