Se debate en el Concejo la flexibilización de gastronómicos y de otras actividades

Como había sido anticipado, el Concejo Deliberante tratará hoy una ordenanza que busca ampliar el espectro de flexibilización para algunas actividades en la Fase 2, entre ellos, la del sector gastronómico.

Luego de permitirse el ingreso de clientes a locales comerciales no esenciales, los bares, cafés y restaurantes de la Ciudad aguardan la aprobación de un pedido de aforo del 30% dentro de sus espacios para la atención. No obstante, a ellos se suman otros sectores afectados que también piden por una adaptación de la Fase 2 para sus actividades.

El concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo García, aseguró que debería primar “el sentido común y la responsabilidad”, ya que el gobernador Axel Kicillof “pasó a Fase 3 al conurbano y vuelven las clases”.

Por su parte la concejal Natalia Donati, del Frente de Todos, aseguró que desconocen lo que se presentará en el Concejo.

Desde el sector de los Gastronómicos, el presidente de la Cámara Juan Victor Casella aseguró que aguardan la aprobación, porque la situación del sector es “crítica”.

Gastronomía y otras actividades

En sus redes sociales, el intendente Pablo Petrecca había anunciado el pasado viernes, luego de la conferencia del gobernardor Axel Kicillof, que “el día martes (por hoy) estaremos subiendo una ordenanza al HCD para permitir que los juninenses puedan trabajar con menos restricciones, de igual manera que ocurrirá en el AMBA en esta etapa”.

El concejal Marcelo García aclaró que la norma incluye a varios sectores más: “la ordenanza sería más amplia, e incluye otras actividades aparte de la gastronomía”.

Aseguró que “se presenta sobre tablas, porque se terminó de delinear y se trabajó a conciencia del tema sanitario y la cuestión económica”.

A su vez aseguró que “se trata de buscar la salida lo antes posible para que se pueda trabajar”.

El concejal indicó que se incluyen “pedidos de gimnasios, centros recreativos, escuelas de danzas y ritmo, hay un amplio espectro de actividades, que piden volver con los protocolos correspondientes y que además, no han sido apuntados como foco de contagios”.

Consultado sobre si el Frente de Todos acompañaría el pedido, García señaló que “la Provincia pasó a Fase 3 al conurbano y con presencialidad, así que la oposición debe acompañar”.

“Se están fundiendo los vecinos, nuestros pares. Y si no Kicillof está pensando más que los concejales de acá. Es sentido común, responsabilidad. No es ideología”.

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, Natalia Donati, aseguró : “No vimos nada y no sabemos qué van a presentar. La única ordenanza es la nuestra, de acompañamiento a los comercios no esenciales”.

Asimismo, aseguró que mantienen la postura de “no flexibilizar, para poder volver pronto a una Fase 3”.

Pedido vigente

El presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella destacó la medida para los comercios, que permite el ingreso de clientes, de a uno por vez.

“Nosotros esperamos que se trate el pedido de aforo del 30%, porque realmente no se puede trabajar con la gente afuera”, indicó.

A su vez, remarcó la crítica situación del sector de los hoteleros y gastronómicos “hay 3 hoteles que han cerrado de manera definitiva en Junín y dos actualmente sin actividad. Y a ellos se suman alrededor de siete gastronómicos que cerraron desde el año pasado”.

Si en el Concejo no se logra el consenso, Casella aseguró que “habrá que tener alguna reunión, porque la situación es crítica y la gente ya no resiste”.

Despachos de comisión

A su vez, estos son algunos de los despachos de comisión votados por unanimidad: 4059-140/2021 -Contrato con Sociedad Rural de Junín -Comodato Cúpula; 4059-257/2002 -Solicitud de habilitación (adenda contrato de locación de complejo hotelero en el P.N.L.G.); 10-75/2021 -Resolución ref/ respaldo de este H. Cuerpo al Proyecto de Ley presentado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre Alcoholemia o para la conducción- Modif. Código Penal y Leyes Nros. 24.449 y 24.788; 10-115/2021- Solicitando a la H. Cámara de Diputados de la Nación se incorpore al partido de Junín al Proyecto presentado por el Interbloque Frente de Todos, por el cual se prevé el beneficio de bajar la tarifa de gas natural en distintas provincias y en especial en la pcia. de Bs. As. (Zonas frías); 4059-2352/2021 -Convenio de Cooperación Educativa entre Unnoba y municipalidad de Junín; 10-112/2021 -Comunicación dirigida al Gobierno nacional y provincial, solicitando considere a los centros recreativos como actividades esenciales; 10-77 y 10- 78/2021 - Modificación de Cap. 2º de Ordenanza 7724 “Fondo de Fomento y Apoyo a Microemprendimientos y Comercios y Actividades no Esenciales”; 10-119/2021- Solicitando al D.E. informe sobre aplicación e implementación de Ordenanza Nº 7628/19 “Abordaje Integral sobre Prevención, Protección y Sensibilización en Problemáticas y Violencia de Género y Diversidad”; 10-120/2021 -Solicitando al D.E. municipal finalización y puesta en funcionamiento del “Hogar de Tránsito para Víctimas de Violencia Familiar”.