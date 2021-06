Previenen el abuso y el maltrato hacia los adultos de más edad

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la directora de Adultos Mayores del Gobierno de Junín, Adriana Summa, recordó el permanente trabajo de contención, acompañamiento y estimulación que se lleva adelante para que estas personas se sientan contentas y útiles para la sociedad y llamó a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir situaciones de violencia (tanto física como simbólica), las cuales se vieron acrecentadas por el aislamiento generado por la pandemia.

Al respecto, expresó: “El día 15 de junio (por hoy) se conmemora la fecha internacional mundial sobre el buen trato a la vejez y no al maltrato. En este sentido, nosotros trabajamos continuamente para que esta fecha esté siempre presente y apuntamos al buen trato y a la importancia de que el adulto mayor haga cosas y se sientan contenidos, útiles y contentos”.

“El hecho de que ellos no se sientan útiles constituye una de las formas de maltrato. No siempre se trata de violencia física, sino que muchas veces se refiere a lo verbal o al hecho de no considerarlos como personas valiosas que todavía tienen mucho para aportar a la sociedad”, añadió.

Summa también indicó que “estamos trabajando con la Fundación Surcos con cinco encuentros de tres horas en los que abordamos el tema de la violencia hacia el adulto mayor y entre las personas mayores. Esto se ve mucho cuando pasan bastante tiempo solos y surgen roces que se vieron potenciados por el encierro en el tiempo de pandemia que vivimos”.

“Hacemos un trabajo conjunto con la Dirección de Violencia que tiene las herramientas específicas para abordar esta problemática. Nosotros siempre estamos en contacto y concurrimos ante situaciones de violencia que nos hacen saber”, agregó.

Trabajo con la justicia

Seguidamente, la funcionaria dijo que “cualquier adulto mayor que atraviese situaciones de violencia puede ponerse en contacto con nosotros acá en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Gandini 92. También trabajamos con los juzgados que nos hacen llegar oficios para que podamos intervenir, siempre que abarque a personas de este rango etario”.

“Cada uno desde su lugar puede marcar la diferencia, no solo con palabras sino con acciones concretas como pueden ser la contención, estimulación y haciendo que las personas mayores se sientan útiles, queridas y necesarias para la sociedad. Esto es algo que debe ser de todos los días, por lo que son muy importantes los mimos que muchas veces les brindamos desde nuestra Dirección de Adultos Mayores”, afirmó.

Finalmente, detalló que “el viernes pasado hicimos una actividad en conjunto con una fundación en la que llevamos una caja con lana para que ellos tejan bufandas para chicos necesitados y eso es algo importantísimo porque los estimula a accionar".