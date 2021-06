Reclaman la apertura del Hogar Refugio de Mujeres en situación de violencia

El grito Ni Una Menos, lanzado desde Argentina, y extendido como marea en distintas regiones del mundo, que reclama políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia femicida, llegó también a Junín al cumplirse ayer su sexto aniversario.

En ese marco, la asamblea transfeminista y la Agrupación Pan y Rosas de Junín hicieron entrega de un petitorio en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo social del intendente Pablo Petrecca y del Concejo Deliberante para solicitar la urgente apertura del Hogar-Refugio de Mujeres en situación de violencia.

A la mañana de ayer, integrantes de las organizaciones nombradas, como así también de agrupaciones políticas y culturales, fueron entrevistadas por TeleJunín para visibilizar los numerosos reclamos al cumplirse seis años de la primera movilización del Ni una menos.

En Gandini 92, sede de la secretaría de Desarrollo Social a cargo de Yamila Alonso, fueron las autoconvocadas que hicieron entrega de un petitorio con varios puntos.

“Así como en el 2015 se gestó el movimiento Ni una Menos, ese mismo año comenzó la construcción del Centro de Protección Integral para Mujeres en situación de violencia. Desde ese día hasta hoy, no se ha finalizado su construcción, es decir está casi, pero no lo terminan, entonces venimos a reclamar la urgente apertura del hogar-refugio de mujeres en situación de violencia”, señalaron las manifestantes.

Apuntaron que el petitorio iba dirigido a Yamila Alonso, la secretaria de Desarrollo Social, y también iba a ser presentado en la municipalidad al intendente Pablo Petrecca, y al Concejo Deliberante, para que se abra un expediente, con las firmas que juntaron las organizaciones.

Los responsables

“Desde hace varios años tratamos de visibilizar el tema, convocando gente en la Casa Refugio, también en Desarrollo Social, con muy pocas respuestas. Hemos visto como tanto el Gobierno local como el provincial y el nacional, a pesar de tener las oficinas de Género, los ministerios de la Mujer y demás, no tienen voluntad política de solucionar esto, porque en Argentina muere una mujer cada 23 horas”, advirtieron.

“Somos las asambleístas y las organizaciones de mujeres las que recibimos muchas demandas de mujeres que no tienen adónde ir y son violentadas todo el tiempo”, señalaron.

“Al no haber políticas de planificación de viviendas, al no haber trabajo digno, ni salud, ni buenas condiciones materiales y económicas, que permitirían que esas mujeres puedan salir de esa situación, recae sobre nosotras esas demandas por las que el Estado tendría de hacerse responsable”, apuntaron las protestantes. "Dichas organizaciones, además, no tienen herramientas, ni financiación, por lo que todo lo que hacíamos era a pulmón, ya que se trataba de conseguir ayuda para quien está en una situación crítica", añadió una de las manifestantes.

Más reclamos

Por otra parte, pidieron la implementación de políticas de género ya aprobadas. “Solicitamos que se respete la ley de acceso seguro, gratuito y respetado de una interrupción voluntaria del embarazo; la aparición de Tehuel, un joven trans que desapareció hace dos meses y todavía no lo han encontrado; que se cumpla con el cupo travesti-trans en el municipio de Junín; y que haya justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas. “Basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios”, destacaron finalmente.