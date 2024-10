Retenciones y la “alta carga fiscal”, los reclamos del campo al Gobierno

Recientemente la Mesa de Enlace volvió a reclamarle al Gobierno por la “alta carga fiscal” que soporta la producción agropecuaria. Lo hizo en un encuentro que mantuvieron los presidentes de las cuatro entidades que la integran, y de la que participó la nueva presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari.

Con un comunicado, desde el sector volvieron a reclamar por retenciones, cargas fiscales y necesidad de incentivos. También por la situación climática que continúa afectando distintas provincias y en especial a esta zona núcleo que, en su mayoría recibió, en promedio, 30 milímetros de agua el fin de semana (aunque en Junín cayeron sólo diez).

Democracia consultó al presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous; la presidenta de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco y al productor y dirigente de Carbap, Gustavo Frederking.

Retenciones, cargas fiscales y sequía

En los últimos días, la Mesa informó que “se trabajó en la definición de los temas de la agenda con la que la Comisión de enlace de Entidades Agropecuarias -CEEA- trabajará en adelante, que incluye temas relevantes para el campo y la sociedad en general”.

Las cuestiones claves incluyen la discusión sobre los derechos de exportación, la agenda 2030 y la identificación electrónica individual. También se manifestaron en torno a la falta de agua que afecta muchos sectores: “Los presidentes analizaron con preocupación la situación climática que viene azotando a varias provincias y la baja de los precios internacionales, que van en desmedro del esfuerzo que los productores agropecuarios llevan adelante en el interior de nuestro país, lo que atenta contra la movilidad que les dan a las economías de los pueblos donde habitan”.

En ese sentido, reclamaron incentivos para el sector: “Desde las entidades estamos seguros de que necesitamos medidas e incentivos en varias producciones, así como también un alivio fiscal en general, porque no puede persistir esta carga fiscal que nos asfixia”.

Moutous reconoció que el reclamo no es nuevo: "Venimos hablando hace mucho de la baja de retenciones, es un impuesto totalmente distorsivo. Lo venimos peleando hace años pero entendíamos que iba a llevar tiempo lograr una baja".

Consideró que "aunque sea gradual, es necesaria. Especialmente con la cuestión climática que estamos atravesando por tercer año consecutivo, y además de eso, una baja de precios en los commodities a nivel internacional. Es una acumulación de todos los factores".

La titular de la FAA Junín, Rosana Franco, aseguró que "la parte impositiva es muy gravosa y agresiva. Los derechos de exportación también". A su vez remarcó que "afecta mucho al sector, sobre todo cuando hay poca cosecha". También reclamó por líneas de créditos para el agro.

"Necesitamos una hoja de ruta"

El dirigente de Carbap, Frederking destacó la presencia de Sarnari, al frente de la FAA, en la Mesa de Enlace, "es muy bueno que las mujeres integren puestos dirigenciales importantes en el gremialismo rural". Consultado por las cuestiones planteadas por la Mesa del agro señaló: "Desde el Gobierno no se está entendiendo esta cuestión de la carga fiscal tributaria sobre el productor, el impacto que tiene, sumado a que los precios internacionales están deprimidos".

El dirigente aseguró: "Entendemos la decisión de alcanzar el equilibrio fiscal, bajar inflación, algo que los gobiernos anteriores no lo entendían. Pero cuando hablamos de retenciones y cargas fiscales no hablamos como un sector aislado de la economía si no que entendemos que para que el país salga adelante, necesitamos desarrollo económico, producción, no solo nuestro sector, el de la minería, el gas, la energía, también. Es la forma en que el país va a salir adelante, con más producción, habrá más inversión, más empleo, y con todo eso a favor vamos a tener menos pobreza".

"Sabemos que no se pueden quitar retenciones de un día para el otro pero necesitamos una hoja de ruta, un plan. La retención no existe en ningún lugar del mundo y el presidente lo ha manifestado. Si es así, queremos saber cómo va a ser la eliminación definitiva de este impuesto", reclamó.

Agua en la zona núcleo

Ante la situación de estrés hídrico, el trigo viene perdiendo potencial de rinde. Frederking reconoció que la situación climática, que no mejora a pesar de las lluvias de ayer, complica al sector. "Hay zonas complicadas, en Junín el trigo ya está con mermas, la situación es compleja", indicó Frederking.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias que se esperaban en la semana eran clave "para salvar al trigo", porque la situación "es crítica". En ese sentido asegura que la producción cae en 500.000 t.

"El déficit hídrico de los primeros diez días de octubre se suma a un septiembre completamente seco en la región núcleo. Históricamente, en la primera década del mes ya deberían haberse acumulado 30 mm, pero este año apenas un 10% del área alcanzó esos registros", refiere el informe. "El 80% de los suelos de la región continúan en estado de sequía y solo el noreste de Buenos Aires, en condiciones de humedad escasa a regular. Hoy, hacen falta entre 100 y 140 mm para recomponer las reservas de agua en los suelos", señala.

La campaña 2024/25 para el trigo en la región núcleo había comenzado con optimismo: "Se sembró un 30% más que el año pasado y se planteó una gran apuesta con tecnología de punta, con el objetivo de superar en los lotes los 50 qq/ha", destaca la Bolsa de Comercio.

"Sin embargo, salvo los milímetros que recibió el este de la región a fines de agosto, el cultivo pasó prácticamente todo su ciclo casi sin aportes de agua. Ahora, en plena definición del rinde, las estimaciones de producción se alejan de lo esperado. Se calcula un rinde promedio de 35 qq/ha, cuando hace un mes atrás se esperaba alcanzar 39 qq/ha. Con 1,3 M ha sembradas, se estima una producción de 4,4 Mt contra las 4,9 Mt proyectadas con un escenario climático normal".