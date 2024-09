Vecinos evalúan iniciar acciones legales por la obra inconclusa

El 14 de junio de 2023 se cortó de forma total el tránsito en avenida Rivadavia con el inicio de la obra del paso bajo nivel. Hoy, hace exactamente 450 días, aún no hay novedades de reinicio. Es más: Guillermo Francos se encargó de dejar en claro ayer que la situación seguirá igual por tiempo indefinido, de acuerdo al informe de gestión presentado ante los diputados.

Ello no hace sino agravar la situación ya crítica para el comercio, que dejó de recibir el afluente de gente en el sector, pero también para los servicios de emergencia como ambulancia y bomberos, que deben realizar las mismas maniobras que los vecinos para cruzar una ciudad totalmente dividida.

En estos días trascendió que un grupo de vecinos evaluaría hacer una presentación en la Justicia Federal en búsqueda de respuestas, mientras otros aguardan por una “decisión política”, ante la posibilidad de que no se concrete.

Democracia consultó al arquitecto José Luis Cornago, quien dio su mirada sobre el estado de situación. Al respecto, Cornado recalcó: “Las obras hay que hacerlas, están muy bien. Generan progreso en una ciudad. Pero creo que hay muchas cuestiones que en este caso no se hicieron bien”.

El profesional remarcó: “Dije y sigo sosteniendo que fue una obra que se comenzó con muchas falencias. Hoy con el diario del lunes se cumplió lo que dije. Pero lo hice como arquitecto, urbanista y juninense, no más que eso. Hoy se ve que fue una locura hacer el corte a dos meses de una elección, perjudicando no solo al comerciante sino a toda la ciudad”.

En cuanto a los interrogantes que en su momento se plantearon, se preguntó: “¿Era Rivadavia la calle? ¿Por qué no Alberdi? ¿Era un túnel o era un puente? No sé si se consultó realmente a las instituciones que había que consultar. No participaron activamente los colegios de arquitectos e ingenieros, como técnicos y equipo interdisciplinario para la toma de decisiones”.

A la consulta sobre lo más conveniente ante este estado de cosas, si se debe esperar o “tapar y abrir”, Cornago señaló que “a nivel nacional, la obra tiene que seguir”. A nivel local, en caso de que pueda intervenir la Municipalidad, advirtió que “los costos para continuar la obra son imposibles. Y taparla también tiene un costo importante. Creo que hay un montón de aristas a resolver que no son fáciles”, indicó. “Sin dudas habría que ordenar las prioridades”, dijo.

Esperanzas por la “decisión política”

Consultado uno de los vecinos afectados, Fernando Mercado, aseguró: “Tengo esperanzas de que se tome la decisión política, la económica es que no hay plata”. En ese sentido, la idea es saber qué pasos tomar si la obra no podrá continuarse.

Explicó que en la reunión mantenida con el intendente Pablo Petrecca el mes pasado, le consultó hasta cuando se podía esperar para avanzar en una decisión a nivel local, ya que no se iba a esperar una respuesta de manera indefinida.

“Consulté cual es el límite que tiene a nivel local para esperar y él me dijo que hasta que se diera cuenta que le están tomando el pelo”, señaló. Mercado aseguró que la situación “ya no es solo un problema de los comercios afectados sino de toda la gente, de toda la ciudad de Junín”.

Por su parte, César Dardano, otro de los vecinos afectados que desde el comienzo reclama por la situación de la obra del paso bajo nivel, aseguró: "Esperamos que Comercio e Industria accione. Hoy parece que cada uno cuida su quinta y esta todo a la deriva".

"Con el corte desde el primer día y hasta hoy estamos todos perjudicados y en un silencio que no se puede creer", lamentó en diálogo con Democracia. "Alguna solución tienen que dar. No se puede estar en esta incertidumbre. Necesitamos un horizonte. En mi caso, en mi comercio, yo ya perdí tres temporadas de ropa. Hay 10 comercios que se fundieron. ¿Cómo puede ser que sigamos así?", cuestionó.