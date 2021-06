Abren la inscripción para participar de Certamen Internacional de SADE Junín

Está abierta la inscripción del Certamen Internacional de Cuento y Poesía, categorías Niños, Adolescentes y Adultos, “Luis B. Negreti” 2021, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Junín.

Los géneros son: Poesía y cuento.

El premio que se otorgará consiste en un diploma y una publicación en antología.

Es abierto a mayores de 10 años.

El cierre de la inscripción es el 30 de agosto de 2021.

Bases

Podrá concurrir a este Certamen cualquier persona, de cualquier nacionalidad, siempre que su trabajo esté escrito en castellano

Se establecen tres modalidades:

• Categoría A: de 10 a 13 años (ambos incluidos).

• Categoría B: de 14 a 17 años (ambos incluidos).

• Categoría C: mayores de 18 años.

Se establecen dos modalidades en cuanto al género.

- Poesía, el máximo son 50 versos.

- Cuento. La extensión no puede ser mayor a cinco folios escritos por una sola cara, en cuerpo de letra 12 y a doble espacio. El tema será libre.

Cada trabajo se presentará por triplicado. Los cuentos con ortografía y signos de puntuación deficientes podrán ser retirados del concurso. No podrá presentarse más de una obra por autor. Los trabajos deberán ser originales e inéditos.

Los trabajos impresos se presentarán sin firma, aunque sí deberán tener un título. A estos se adjuntará un sobre cerrado. En el exterior de este, deberá figurar: Concurso Infantil, Juvenil y Adulto, de Poesía y Cuento “Luis B. Negretti”; el título del relato y bien visible la letra (A, B o C) correspondiente a la categoría en la que se presenta. En el interior del sobre habrá que señalar: el nombre, apellido/s, fecha de nacimiento y dirección completa (calle, localidad, provincia, teléfono...).

Los premios

Se otorgarán cinco premios por categoría.

El premio consistirá en:

• Diploma de Ganador o Menciones que se consideren en cada categoría.

• La edición de una antología con los ganadores elegidos en cada categoría.

Se establecen menciones especiales que el jurado considere.

Plazo

El plazo de admisión finaliza el 30 de agosto de 2021 y se aceptará solo la recepción vía mail a sadejunin1@hotmail.com

Las consultas se pueden realizar a través del correo electrónico sadejunin1@hotmail.com sin excepción.

Jurado

La entidad organizadora del concurso (SADE Filial Junín) designará la composición del Jurado, que seleccionará los trabajos que reúnan los mayores méritos literarios, teniendo la facultad de declarar desierta la concesión de los premios.

La entrega de premios se celebrará en un acto público con asistencia del Jurado y personas premiadas, a quienes se avisará con anterioridad, en el marco de la Feria del Libro de Junín.

El hecho de concursar supone la aceptación de estas bases. Todas las incidencias no previstas en ellas serán resueltas por el Jurado.

Se informa que los datos personales obtenidos para la participación en el concurso se incorporarán a un fichero que será responsabilidad de la organización, que tiene por finalidad la gestión de las actividades culturales programadas. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a los medios de comunicación y publicarse en la Web de nuestra filial. En todo caso, se tratarán conforme a la normativa de protección de datos vigente.