Petrecca: “Cuando las papas queman, muchos eligen mirar desde afuera y tirar piedras”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó este miércoles una nueva reunión de la Mesa Sanitaria ampliada para analizar la situación epidemiológica de la ciudad y, a partir de la escucha y el consenso, evaluar acciones a seguir ante la llegada de la segunda ola de Covid-19.

La convocatoria realizada por el jefe comunal incluyó a autoridades sanitarias; cleros; fuerzas de seguridad; autoridades educativas; representantes de distintos sectores políticos; sindicatos; y referentes del sector productivo, cultural y deportivo, entre otros.

Finalizado el encuentro, realizado en el complejo General San Martín, Petrecca afirmó: "La pandemia y la cuarentena nos dejaron muchas enseñanzas y el año 2020 fue muy difícil para todos. Hemos tomado decisiones en un contexto complejo, con muy escasa información y con muy poca autonomía local en la toma de decisiones. Desde el inicio hemos conformado diferentes mesas como la de salud, económicas, sociales y ahora convocamos a una nueva mesa sanitaria ampliada, antes de que la situación sea más compleja en la ciudad, que sabemos que lo va a ser".

"Hoy convocamos a muchos más sectores para la que denominamos una mesa de crisis. Entre ellos, el sector de la salud, al que quiero agradecer por el tremendo esfuerzo que están haciendo; y el productivo, con el cual también tenemos mucho diálogo", dijo Petrecca y agregó: "Siempre trabajamos sobre la salud y la economía y hoy los resultados nos da la razón".

"También participaron actores que tienen que ver con los credos, la cultura, el deporte, los fomentistas y todos los involucrados en la comunidad de Junín. El objetivo es buscar consensos, con transparencia y claridad, y ese objetivo quedó manifestado en este encuentro, ya que hay actores con los cuales no coincidimos en muchas cosas, pero con quienes estamos en la misma mesa para dialogar en beneficio de los vecinos de la ciudad. Acá dejamos de lado las cuestiones políticas, porque como intendente represento tanto al vecino que me votó como al que no, al que me saluda en la calle, como al que no lo hace. Nuestra responsabilidad es llevar políticas públicas que impacten lo mejor posible en la sociedad y eso nos debe unir a todos, tanto al gobierno como a la oposición, y trabajar todos juntos por Junín. Este es mi objetivo y es el planteo que haremos a futuro", dijo el intendente y adelantó: "Estaremos esperando las nuevas normativas provinciales y nacionales para volver a juntarnos y definir cómo debemos seguir".

"El diálogo es un hecho: tiene que ver con acciones concretas y lo hemos demostrado permanentemente, a pesar de que algunos nos quieran denostar. El diálogo está abierto todo el tiempo y, como muestra, hemos firmado más de 400 convenios con diferentes entidades con las que hemos dialogado y lo seguimos haciendo. El compromiso es un acto y no una palabra y lo estamos reflejando en esta convocatoria. Esperamos que todos estos actores sigan en cada una de las mesas, ya que a veces 'cuando las papas queman', muchos eligen mirar desde afuera y tirar piedras desde otro lugar para no hacerse cargo de discutirlo en una mesa. Ese será mi compromiso desde ahora, como lo fue siempre"

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, expresó: "La realización de esta mesa sanitaria ampliada es muy importante porque están todos los sectores representados y se los puede escuchar para saber sus necesidades. El año pasado se desconocía lo que era esta pandemia y el virus y entonces hubo necesidad de conformar mesas sanitarias más abocadas al sector de la salud. Hoy, con la información que tenemos, se puede ampliar para llegar a cada sector. Hemos tenido aciertos y errores pero ampliamos la mirada con el solo objetivo de beneficiar a los vecinos de la ciudad. Es muy importante realizar este tipo de tareas con la base de que la información epidemiológica va a estar, como siempre lo estuvo, para que el trabajo sea el mejor posible. Nunca hemos ocultado nada y en ese camino seguiremos trabajando".

Destacan el diálogo

Finalizada la reunión de la Mesa Sanitaria en el Complejo San Martín, representantes de los distintos sectores convocados dejaron su opinión y coincidieron en ponderar la apertura al diálogo y la amplia convocatoria realizada por el intendente, Pablo Petrecca.

En ese sentido, la directora asociada de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, dijo: "La convocatoria me pareció muy interesante y fue una mesa de crisis ampliada con mucha representación de cada uno de los sectores. Tenemos la ilusión de que siga funcionando como tal y con la misma representatividad que tuvo hoy. Estamos evaluando la situación epidemiológica desde la Provincia y, en ese sentido, vamos a reforzar el cumplimiento de los protocolos y las medidas sanitarias. También veremos la implementación de fases que el gobierno provincial dictamine y trabajaremos de esa forma".

Por su parte, la concejal Victoria Muffarotto indicó: "Siempre está bueno que en este marco de situación de crisis se hagan estas convocatorias para escuchar a cada uno de los sectores. Cada uno tiene una representación y, en mi caso, lo hago representando al voto popular. Celebro que hayan participado diferentes actores de la sociedad porque eso nos marca qué piensan sobre esta situación. La segunda ola es una realidad, pero hoy estamos mejor preparados con la vacuna que ya llegó al 45% de los que se anotaron para recibirla y eso es una buena noticia. Ahora se tendrán que buscar los consensos para que los contagios no sigan subiendo y que esto nos complique la situación en Junín. Le pido a la población que extreme los cuidados sanitarios, que no se junte con mucha gente y que nos respetemos entre todos. Debemos seguir informando y haciendo campaña de concientización al respecto para atenuar la llegada de esta segunda ola. También pensamos en la economía y por eso debemos buscar el consenso necesario para que no afecte a los comercios de la ciudad".

Héctor Azil, titular de ATSA, aseguró: "Es bueno y necesario que todos los partícipes de la sociedad de Junín estén atentos y alertas a la llegada de esta segunda ola, que es un hecho. Lo bueno es que todos son concientes de la situación y los que deban tomar decisiones escucharán lo que se dijo en esta mesa. El sector salud está agotado y ahora hay que sumarle que muchos no se tomaron vacaciones y estamos en una paritaria por la recomposición salarial. También se ve poco compromiso social hacia la pandemia y eso cansa en el sector de la salud. Debe haber mayor presencia desde el Estado y el que tenga poder de policía que pueda concientizar en los espacios públicos. Si se toma nota de lo que pasó, las consecuencias pueden ser menores, pero debemos tomar la medidas justas tanto para la salud como la economía. El equilibrio se debe tener en cuenta y ser solidarios para poder cortar esta cadena para que el futuro sea mejor para todos".

A su turno, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, aseveró: "Es importante que la mesa vuelva a actuar y que nos juntemos para que cada uno pueda dar su punto de vista y lo que piensa su sector. Es fundamental poder tener estos encuentros con las diferentes instituciones de la ciudad. El diálogo es fundamental y más en este momento tan complejo. Llamamos a la gente a que se siga cuidando para evitar que esta segunda ola sea muy dura y fuerte. Nosotros desde nuestra institución apoyamos cada una de las decisiones que se toman y, como siempre, estamos a disposición para lo que sea. Y también que el Intendente Petrecca se nutra de nuestras opiniones ya que muchas de las decisiones las toma él".

Carlos Olguín, en representación de la Iglesia católica, sostuvo: "Me parece excelente la convocatoria. Es destacable la cantidad de participantes a esta mesa, representando a muchos sectores y ese es un valor que nos enriquece. Los consensos son muy importantes para llegar a los acuerdos que beneficien a los vecinos de Junín".

Finalmente, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio en Industria, expresó: "Es un encuentro muy importante y es fundamental escuchar a cada una de las instituciones de la ciudad. Es una problemática muy grande lo que se viene y todos debemos aportar nuestra opinión para que los cuidados se extremen y que el impacto de la segunda ola sea lo menor posible. Nadie se salva solo y todos estamos en el mismo barco. Ojalá que sigamos en cada una de las mesas que se llamen para buscar los consensos posibles y que esto sea para el beneficio de los vecinos, ya que es la única salida a este problema que tenemos".