Unos 1500 usuarios ya bajaron la aplicación Es Fácil en sus celulares

Al hacer un balance de los primeros días del cobro de Estacionamiento medido 2021 y el funcionamiento de la aplicación Es Fácil, el director de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, aseguró que fue positivo.

En diálogo con TeleJunín, manifestó que estuvieron probando la aplicación del nuevo sistema, incluso con gente que no sabía lo que tenía que hacer, con algunas cuestiones para ajustar. Dijo que hubo problemas en la primera hora de estacionamiento con la acreditación de los pagos, pero que esto se solucionó rápidamente. “Algunas personas vieron que no se les reflejaba el crédito, entonces tuvieron que volver unos pasos sobre la aplicación y comprobar que estaba acreditado”, comentó.

“Fue positivo porque hubo una baja de la aplicación de los ‘stores’ de los celulares ya sea para Android como para iOS de 1.500 personas. De a poco nosotros vamos a ir acomodándonos al nuevo sistema y la gente también”, dijo.

De acuerdo con lo explicado por el directivo, el sistema consiste en una aplicación que se baja del Play Store de cualquiera de los smartphones que tiene la gente. “Una forma de acceder al tiempo de estacionamiento es a través de la aplicación Es Fácil, desde la comodidad de casa con una tarjeta de débito y uno carga el monto que desea, con un monto mínimo de 120 pesos, y después la usa normalmente”, señaló.

“Si no lo quiere hacer a través de la tarjeta de débito, lo puede hacer yendo a un punto de venta donde puede comprar crédito para la aplicación. Y si no quiere bajar la aplicación en el teléfono celular, en el punto de venta puede comprar la hora entera de estacionamiento o el tiempo de estacionamiento entero”, aclaró.

Lo más conveniente

“Nosotros decimos que siempre es mucho más conveniente la compra de crédito en la aplicación Es Fácil, a través de la tarjeta de débito o a través del punto de venta, porque la aplicación fracciona cada 5 minutos; en cambio cuando se compra una hora entera, la usemos o no, la pagamos entera igual. Si estoy 15 o 20 minutos, cierro el estacionamiento con la aplicación y se me va a debitar solo ese tiempo y no la hora entera, que es bastante más onerosa”, aconsejó el entrevistado.

Adaptación

Según lo manifestado por Pablo Torres, desde Grupo Servicios Junín se impuso “un período prudente de adaptación” que- por lo pronto- son los primeros 15 días de funcionamiento, para tratar de educar al usuario y de acompañarlo en este nuevo sistema.

“En este período, los fiscalizadores están más para ayudar que para fiscalizar- dijo torres-, para indicar al usuario si está bien o mal lo que hizo con la aplicación de estacionamiento, es más para colaborar. No estamos labrando infracciones, pero sí tenemos en el sistema qué vehículo está bien o mal estacionado”.

Por lo expuesto, en este período se verá cuántos problemas tiene el sistema y cuántos vecinos para adaptarse a esta cuestión.

Respecto a las exenciones, es decir, los que no tenían que pagar estacionamiento, el entrevistado recordó que con la ordenanza anterior estaban exentos los que tenían un vehículo de casa residencial en Zona 2, pero que hoy eso cambió.

“Hoy con la ordenanza nueva están exentos las dos zonas de la misma forma: un vehículo exento y si hay otro vehículo en el hogar, tiene un abono. La única posibilidad de abono es para el segundo auto del residencial. En Zona 1 o en Zona 2. La exención funciona en la cuadra donde tiene el domicilio, en cualquiera de las dos manos, en la cuadra siguiente o en la anterior. En esas tres cuadras en forma lineal puede estacionar y el sistema le va a indicar que está exento”, dijo.

Aclaró que la gente con discapacidad está exenta de pagar estacionamiento y que continúa la tolerancia de 15 minutos para cuando se inicia el estacionamiento. “Tengo ese período de tiempo para ir a comprar el estacionamiento. Es decir, por ejemplo, si tengo que ir a buscar al nene a la escuela, tengo 15 minutos sin tener que pagar estacionamiento. Están exentos también los vehículos oficiales, los de trabajadores de prensa cuando estén realizando tareas de prensa, no en los lugares de trabajo”, apuntó Torres.

El directivo dijo que todos los exentos tenían que registrarse en la página: www.estacionamientojunin.com.ar, sitio web donde figuran las zonas de estacionamiento medido, los precios, la aplicación y donde hay un punto que dice Exentos. En dicha sección, se llena una planilla, esa planilla se debe imprimir y llevar a Mesa de Entrada de la Municipalidad. “Cuando la Municipalidad toma conocimiento de eso, que cumple con los requisitos de estar exento, nos manda a nosotros el listado de exentos”, dijo.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados