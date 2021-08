Anuncian la construcción de la cuarta planta reguladora de gas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezó este miércoles la presentación de la cuarta planta reguladora de gas, una obra que realizará el Grupo Servicios Junín y que beneficiará a vecinos de 25 barrios de la ciudad, haciendo posible que otras 10.000 familias se conecten a la red de gas.

El acto tuvo lugar en el salón Rojo del Concejo Deliberante, en donde estuvieron presentes el presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, Pablo Torres; fomentistas; funcionarios municipales; legisladores; y referentes de instituciones de la comunidad. También formaron parte del acto el ex intendente Abel Miguel y la ex legisladora Mirtha Rubini, actores fundamentales de la puesta en marcha de la empresa.

Al tomar la palabra, el jefe comunal agradeció a los presentes y dijo: "No pretendo confrontar con el pasado, pero sí es importante recordar nuestro punto de partida en 2015. En aquella fecha no podíamos realizar ni una sola conexión de gas, cualquier vecino que quisiera agregar un calefactor en su vivienda, no lo podía hacer, Enargas nos lo prohibía. Nos encontramos con una empresa quebrada, pero nos comprometimos a cambiar esa realidad y lo hicimos. Con un gran trabajo y gestión, se avanzó con una obra que desde 2016 hasta la fecha nos permitió realizar 3.400 conexiones nuevas".

"Junín creció y sigue creciendo, sus barrios se extienden y la demanda de gas natural también. Lamentablemente, con la infraestructura que teníamos se nos hacía imposible atender esa demanda desde Grupo Junín, es por eso que tomamos esta decisión, que se logra por el compromiso de los vecinos, quienes todos los meses y con mucho esfuerzo pagan sus tasas municipales. Gracias a ese esfuerzo y compromiso hoy podemos hacer una inversión de casi 200 millones de pesos, con fondos ciento por ciento municipales", remarcó.

"En breve estaremos iniciando la construcción de la cuarta planta reguladora de gas natural, la que no sólo permitirá mejorar todo el sistema operacional del servicio, sino y, por sobre todas las cosas, poder llegar a más familias. Esta obra tendrá el potencial para llegar a 10.000 familias que podrán contar con el gas natural, mejorar su calidad de vida y dejar atrás eso de estar bañándose y que se termine la garrafa", agregó.

"Este es el gobierno que queremos, esto es lo que somos: trabajamos para generar nuevas oportunidades, para mejorar la calidad de vida de los juninenses, como lo venimos haciendo con los 25.000 metros lineales de cloacas, alcanzando a 15.000 vecinos; como lo hicimos con las obras de desagüe pluvial en el norte de la ciudad, alcanzando a 25.000 vecinos; como lo hicimos con las obras del Cuadrante Noroeste, con el transporte público, con las obras de medio ambiente y con las casi 600 cuadras de cordón cuneta y mejorado. En fin, mejorar la calidad de vida de los vecinos es nuestra responsabilidad y compromiso", enfatizó el jefe comunal.

"Todo lo hecho y lo que estamos haciendo es porque tenemos las cuentas ordenadas. En un contexto muy difícil, con una pandemia inédita y en el medio de una gestión de crisis, Junín puede estar haciendo esta inversión y lo que nos motiva son esas 10.000 familias que podrán contar con este servicio. Estamos haciendo un Junín con nuevas oportunidades, el camino elegido es el de las obras y el trabajo, junto a los vecinos y a cada referente de las instituciones, que son fundamentales para que podamos seguir construyendo y transformando nuestras realidades. Los vecinos son protagonistas y les agradezco por la paciencia y por permitirnos, en conjunto, hacer crecer Junín. Hoy sabemos que este sueño de extender la red de gas natural será muy pronto una realidad", aseguró.

Para finalizar, Petrecca indicó. "Todo esto lo estamos logrando juntos, por eso los invito a seguir construyendo juntos, a que juntos nos propongamos sueños y juntos podamos seguir cumpliendo metas para que Junín siga creciendo y generando más oportunidades".

Por su parte, el Dr. Pablo Torres, presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, aseguró: "Estar anunciando esta obra realmente nos emociona. Quiero contarles que esta empresa nació en el año 1992 como una agencia descentralizada de la municipalidad, iniciando un gasoducto de aproximación y una planta en la zona de El Carpincho. En diciembre de 1993, en un día, pasó por las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia un proyecto de ley creando la primera sociedad anónima con participación estatal mayoritaria de la Provincia".

"Todo de la mano de un vasco porfiado, pero visionario, que entendió que por todo lo hecho y por el esfuerzo de los juninenses, el servicio debía seguir en mano de la ciudad. Así fue que, con mucho trabajo, se creó lo que hoy conocemos como Grupo Servicios Junín, integrada por la Asociación de Empleados Municipales, la Sociedad Comercio e Industria y el Municipio de Junín", agregó.

"La primera etapa, en el 93 y 94, se encaró con fondos municipales. Luego vino el esfuerzo compartido con consorcios vecinales, lo que permitió pasar de 1200 usuarios a tener hoy 29.500 usuarios de gas" y remarcó: "Hoy, para poder seguir ampliando ese número era necesaria la construcción de la cuarta planta reguladora de gas, que tiene un costo de casi 200 millones de pesos, esfuerzo que hará el Municipio".

"Por pedido de Pablo Petrecca comenzamos a trabajar hace un tiempo y hoy llegamos al anuncio de inicio de esta obra, dando un paso trascendental para Junín. El gas natural le cambia la vida a las familias, por eso estamos orgullosos de este anuncio", cerró.