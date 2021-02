Desarrollo Social: el municipio asiste a dos mil familias de bajos recursos

Como ha sido informado por este medio, Yamila Alonso será la nueva secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Junín y quien continuará la misma modalidad de trabajo que había implementado Marisa Ferrari, quien oficialmente deja su cargo el 1 de marzo próximo.

En diálogo con TeleJunín, Alonso dijo: “Con Marisa Ferrari estamos haciendo una transición en conjunto, ya que todavía no se fue del todo de la secretaría. Igualmente, hace un año que estoy trabajando con ella desde la subsecretaría de Abordaje Territorial”.

“En esa época tuvimos un crecimiento importante en la cantidad de familias asistidas con alimentos, porque no llegaban a comprarlos porque les faltaba trabajo, pero los alquileres y las cuentas las tenían que seguir pagando. Esto también en un marco de desesperación por no saber cómo iban a seguir. La decisión del intendente de ir abriendo todas las posibilidades de trabajo fue la mejor. La gente quería trabajar y, por otra parte, muchos no estaban acostumbrados a llamar para pedir una ayuda social”, describió.

“Cuando dejó de funcionar la Mesa Social porque ya todas las actividades económicas estaban funcionando, fuimos pasando para la secretaría a aquellas familias que todavía se les hacía difícil, las fuimos incorporando a nuestras ayudas y hoy seguimos trabajando con muchos de ellos, mientras que otros han podido salir adelante. De a poco seguimos con todas las prestaciones que brindamos, pero el 2020 fue un año difícil porque no solo asistimos a las familias habituales, sino que tuvimos que incorporar muchas nuevas familias, todas con diferentes problemáticas”, apuntó Alonso.

Actualidad

En cuanto a las principales demandas que hoy tienen en la secretaría, Yamila Alonso manifestó que se empezaba a tener el movimiento habitual, el mismo de antes de la pandemia. “Hay demandas de familias que pagan alquileres y con la situación económica y sanitaria se les complica, entonces la ayuda es económica, ya sea por cuestiones de salud o por cuestiones habitacionales”, dijo.

“Marisa logró, junto con todo el equipo, que la secretaría no sea solo un lugar de asistencia sino que se pueda trabajar en la promoción, la prevención, el acompañamiento a mujeres para que puedan salir adelante y a las familias. Es una secretaría que tiene mucho para dar, que trabaja en silencio, porque hay muchas cosas que no se saben, pero el objetivo es estar cerca del vecino y que ayudemos a independizar a esas familias, que la secretaría no esté en la cabeza de los vecinos solo para ir a buscar el bolsón de alimentos o la garrafa, sino que sea un espacio de apoyo, de contención y de acompañamiento para poder progresar”, afirmó.



Según lo expuesto, actualmente el área de Desarrollo Social asiste a unas 2 mil familias aproximadamente, un número similar al que tenían desde antes de la pandemia. Destacó la llegada de la tarjeta Alimentar, que ayudó a reducir el número elevado de asistencia durante el pico de la pandemia, cuando muchas actividades estaban cerradas.

“Por esto - dijo Alonso- ahora está la posibilidad de llegar a otro tipo de familia, no tanto a la mamá con niños que hoy tiene la tarjeta Alimentar”.

Para este año, su objetivo es el mismo que le pidió el intendente Petrecca: no perder el territorio y estar cerca de la gente.

“Yo antes estaba en la subsecretaría de Abordaje Territorial y hoy, al ser secretaria, voy a tener algunas responsabilidades más, pero la idea es no perder el territorio, poder seguir estando, siempre tener el eje bien puesto y estar con los pies sobre la tierra, ver directamente la problemática para poder enterderla mejor, solucionarlo de la mejor manera y más rápido”, señaló.