Hoy se pone en marcha el nuevo estacionamiento medido en Junín

El nuevo sistema de estacionamiento medido “Es Fácil”, comenzará a funcionar desde hoy en nuestra ciudad, según confirmó a Democracia el presidente del Grupo Junín, Pablo Torres, empresa que tiene a cargo el servicio en la ciudad.

Está dividido en dos zonas, 1 y 2, que abarcan distintos sectores de la ciudad y costará entre 20 y 30 pesos la hora, con variaciones si se extiende a una segunda y tercer hora.

El sistema

El contador Marcelo Pastormerlo, vicepresidente de Grupo Junín explicó oportunamente en diálogo con TeleJunín: “Consideramos que el estacionamiento medido si bien tiene que tener como objetivo fundamental ordenar el tránsito, también tiene que ser un servicio sencillo, simple y que el vecino no reniegue por el mismo. No digo que esté contento, pero por lo menos no reniegue”, aseguró.

En principio hay dos zonas de estacionamiento medido: Zona 1 y Zona 2, pero habrá 360 puntos de venta en todo Junín y en ciudades aledañas (Chacabuco, Lincoln, Viamonte, Arenales y Rojas), para comprar estacionamiento medido en nuestra ciudad. Varios de esos puntos de venta corresponden a Pronto Pago.

“Cualquier persona que quiera venir a Junín a hacer un trámite o comprar algo, puede de antemano comprar tiempo para poder estacionar”, apuntó. En dichos puntos de venta también podrán vender crédito para la aplicación “Es Fácil”.

“La idea es que sea extremadamente sencillo que una persona pueda bajar en cualquiera de los dos sistemas operativos y que a través de la aplicación pueda iniciar ese estacionamiento medido tanto en Zona 1 como 2 y el sistema le va a fraccionar cada 5 minutos. Con esto, el usuario paga solo el tiempo de estacionamiento efectivo. Además, previamente podrá saber si hay lugar en el sitio donde la persona quiere estacionar”, explicó.

Zonas y valores

Los sectores de la ciudad donde funcionará el sistema de estacionamiento medido se dividirá en Zona 1, la que abarca el perímetro de Belgrano - Álvarez Rodríguez /Avellaneda – 12 de Octubre / Narbondo - General Paz / Avenida San Martín; y la Zona 2 que abarca el perímetro desde la zona anteriormente mencionada hacia Alberdi – Urquiza / Canavesio - Aparicio / V. López y Planes - Cabrera / Leandro N. Alem - Liliedal.

Los precios definidos para la Zona 1: la primera hora costará 30 pesos, la segunda 50 y la tercera 90.

En la Zona 2, la primera hora costará 20; la segunda, 35; y la tercera, 70.