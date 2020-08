Hay cuatro nuevos casos de Covid-19 y peligra la permanencia en Fase 5

Con un total de 27 casos positivos activos en la Ciudad, cuatro de ellos registrados ayer y alcanzando un total de veintidós desde el 10 de agosto, en algunas horas se conocerá la decisión de la Provincia respecto de las fases en los distintos partidos bonaerenses. Y es muy probable que Junín deje de estar en Fase 5 y retroceda a Fase 4.

Ello, en virtud de la consideración de que si se registran más de diez casos en dos semanas consecutivas, se retrocede a Fase 4, lo que implicaría la inhabilitación de las actividades culturales, recreativas al aire libre, deportivas al aire libre (running, caminatas, entre otras) y los gimnasios.

Al respecto, la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel aseguró a Democracia que más allá de la lógica preocupación del aumento de casos, la situación no sorprende: “No somos tan incrédulos de pensar que Junín va a ser una isla”, aseguró en referencia a los numerosos municipios que experimentan también una suba de contagios.

Minuto a minuto

El avance de los casos positivos en el último tiempo, que incluso duplica la cantidad fijada para el retroceso de fase, genera temor e incertidumbre y no sólo desde el sector sanitario y lo que implica la salud, sino también por las actividades que podrían verse afectadas nuevamente.

“La disposición provincial sigue siendo igual, no ha variado y es el mismo promedio que se vino manejando desde el primer momento que se establecieron las fases. La metodología es que si hay más de diez casos por semana en una fracción de quince días, implica un retroceso de fase de 5 a 4”, explicó de Miguel, aunque para ello se aguarda la determinación del gobierno de la Provincia.

“El retroceso lo que implica es la prohibición de las actividades culturales, las actividades recreativas al aire libre, las actividades deportivas al aire libre, el running, caminatas, etc., sean individuales o grupales, sin contacto, y los gimnasios”.



Si bien parece ser altamente probable que la Ciudad vuelva a Fase 4, la funcionaria aseguró que no se evalúa aún gestionar una posible fase adaptada: “Esto es minuto a minuto y hay que ver la situación epidemiológica del momento”.

De Miguel no negó la preocupación por la suba de casos pero aseguró que el municipio está preparado: “Nos estamos preparando para esta situación desde el 19 de marzo y no somos tan incrédulos de pensar que Junín va a ser una isla alrededor de todo el resto de ciudades de la Cuarta Sección, por dar un ejemplo”.

Y agregó: “¿Por qué pensaríamos como responsables del gobierno de Junín que a Junín no le va a pasar? Le pasa a todas, a Pergamino, Olavarría, Nueve de Julio, Bragado, Chacabuco. Pecaríamos de soberbios si creyéramos eso. Estamos preparados para esto, siempre lo estuvimos, desde el punto de vista del sistema sanitario y desde nuestro rol de comunicadores a la comunidad”.

La funcionaria aseguró que “la preocupación lógicamente está presente, por ser gobernantes y tener una ciudad a cargo, pero esto no es algo que nos sorprende. Es lo que está ocurriendo en toda la provincia de Buenos Aires y no íbamos a ser la excepción”, y reiteró las medidas a cumplir: “Tenemos que seguir con las mismas normas que venimos siguiendo desde el día uno: el uso de tapabocas y nariz, la distancia, la higiene de manos y evitar el mate y las reuniones sociales que son las que más complican”.

Nuevos casos

La secretaría de Salud del gobierno de Junín informó ayer que se sumaron cuatro casos positivos: se trata de tres mujeres de 85, 87 y 88 años residentes en un geriátrico (donde una trabajadadora dio positivo días atrás), y un hombre de 36 años, contacto estrecho de un paciente confirmado de Covid-19 días atrás. Todos se encuentran internados y aislados en diferentes instituciones de nuestra ciudad.

De esta manera ya suman 27 los casos positivos activos de nuestra ciudad y son cinco los no residentes. Desde el municipio indicaron que el paciente no residente ingresado ayer corresponde a la localidad de Alberti y no Alberdi, como se había consignado erróneamente en el parte oficial.

Desde el área de Salud informaron que de acuerdo al protocolo se realiza la identificación, aislamiento y seguimiento de los posibles contactos considerados estrechos.

Actualmente hay 236 personas aisladas de manera preventiva y suman 34 los casos sospechosos (dos corresponden a la localidad de Bragado y Sansinena).

La Región

El municipio de General Viamonte informó que son doce los casos positivos de Covid-19.

En la ciudad de Chacabuco se registraban hasta ayer 11 casos positivos activos.

En Bragado, actualmente hay 186 casos positivos.