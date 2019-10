Jaime Perczyk disertará sobre el presente y el futuro de la educación

El próximo jueves 10 de octubre continúa el Ciclo de Charlas organizado por la Cátedra Libre Tierra, Techo y Trabajo de la UNNOBA. En esta ocasión, disertará el ex viceministro de Educación de Nación y actual rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk.



Perczyk es Licenciado en Educación Física, se desempeñó como secretario de Educación del Ministerio de Educación de la Nación en la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es uno de los principales referentes en materia de Educación en el Frente de Todos. También ejerció la docencia en educación inicial, primaria, secundaria y no formal hasta convertirse en el rector de la Universidad.



En 2019 fue electo por sus pares rectores como el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, organismo que nuclea a las 66 universidades públicas nacionales y sucediendo en el cargo al rector de la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense (UNNOBA), Guillermo Tamarit.



La charla titulada “Presente y Futuro del Sistema Educativo en Argentina”, será este próximo jueves a las 15 horas en el aula 22 del edificio central de la UNNOBA, ubicado en Rivadavia 453. No es necesaria inscripción previa y es abierta para todo público.



Cabe destacar que este Ciclo de Charlas de la Cátedra Libre Tierra, Techo y Trabajo comenzó en el mes de septiembre con el ex ministro de salud Dr. Ginés Gonzáles Garcia, continuó con el historiador Daniel Ezcurra, el economista Alejandro Barrios y la última semana contó con la disertación del Arquitecto Jorge Prieto y el Escribano Luciano Scatolini, quienes disertaron sobre hábitat y vivienda.