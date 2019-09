Bicentenario: Esperan por el asfalto en Avenida La Plata

Bicentenario es el barrio de Junín con más calles de tierra. Así se lo hicieron saber desde el municipio a las autoridades de la sociedad de fomento. Es por ello que la pavimentación de la Avenida La Plata es una obra de singular importancia, ya que es una de las arterias más utilizadas por los vecinos del sector.

Claro que una condición previa para que se materialice este proyecto era la culminación del desagüe del norte, un proyecto que ya tuvo su efecto positivo. “Significó un cambio enorme para el barrio, por el tema del barro, y porque las bocas de tormenta, si están limpias, cumplen realmente su función”, explica la vicepresidenta de la sociedad de fomento, Albertina Gatti.

Una vez concluida la obra, el siguiente paso sí es el pavimento. “Avenida La Plata va a ser asfaltada, eso nos lo confirmó el intendente –agrega Gatti–, cuando allí se haga la obra de cordón cuneta vamos a tratar de gestionar si se pueden hacer algunas otras cuadras en el interior del barrio. Pero que se haga eso en La Plata, para nosotros es importantísimo porque esa avenida la transitamos todos los que vivimos en la zona”.

Infraestructura

Delimitado por las avenidas Alvear, La Plata, Libertad y Circunvalación, el barrio Bicentenario está cubierto en su totalidad con el servicio de agua corriente y pronto lo estará, también, con las cloacas, ya que se está haciendo una obra de extensión de ese servicio en el sector conocido como Petit France, donde aún no lo tienen. La prestación está llegando a calles como Don Segundo Sombra, Pasteur o en la zona de Ricardo Rojas y Padre Ghío.

En cuanto al gas natural, es un servicio bastante extendido en este vecindario, aunque todavía hay residentes que no lo tienen. “Esto ya nos lo están empezando a plantear y a partir de las consultas que estamos recibiendo vamos a hacer las gestiones correspondientes para ver cómo podemos ayudar. Nosotros somos el nexo entre el vecino y el municipio o la entidad que corresponda, y sobre esto trabajamos”, señala Gatti.

Asimismo, la vicepresidenta de la sociedad de fomento destaca que, en general, el alumbrado público es bueno: “Tenemos algunas luminarias que habría que reemplazar y estamos viendo si algunas de las luminarias que se sacan de otros sectores para reemplazarlas por Led, cuando se extraen pueden ser llevadas algunas para Bicentenario. Nos dijeron que eso se va a poder hacer. No obstante, cuando vemos que hay alguna luz quemada enseguida hacemos el reclamo, y si lo hace algún vecino nos pasa el número de trámite para que nosotros lo sigamos, estamos pendientes de eso”.

Mantenimiento

El del mantenimiento general de todo Bicentenario fue uno de los aspectos centrales para el grupo que se hizo cargo de la sociedad de fomento en febrero de este año.

Es que se trata de una amplia área con bastantes lotes baldíos y sectores despoblados. Y la comisión que asumió en la entidad barrial había iniciado sus actividades, previamente, como un conjunto de mujeres que se habían agrupado para trabajar por el barrio y haciendo hincapié en la limpieza.

“Esa preocupación por tener un barrio limpio se trasladó a la sociedad de fomento –cuenta Gatti–, cuando nos hicimos cargo. Hicimos campañas, una de ellas es ‘Yo cuido mi barrio’, en las que insistimos mucho en que la gente tire su basura en los cestos, que no la deje al alcance de los perros, que se mantengan limpios los espacios públicos. Nos ocupamos mucho en ese tema, desde agarrar las cosas y tirarlas hasta pedir, cuando es necesario, que vengan del municipio con las máquinas que se necesitan para recoger grandes cantidades”.

Inclusive, se hicieron acciones conjuntas con la comuna que apuntaron al cuidado del lugar.

“Estamos muy pendientes de eso y la gente nos lo agradece”, asevera Gatti, para luego concluir: “El barrio está muy lindo, ordenado, hemos logrado que esté limpio en la mayoría de los sectores. Y las calles también están permanentemente siendo arregladas”.