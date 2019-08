El 30% de las infracciones de tránsito que se labran en Junín es por no llevar casco

Circular en moto sin casco es la infracción de tránsito más frecuente en las calles juninenses. En efecto, la jueza del Juzgado de Faltas 2 de esta ciudad, Emilia Schonfeld, confirmó la información y dijo que estas faltas representan el 30 por ciento del total de actas labradas, que en los primeros seis meses del año suman 4600.

Este total de expedientes abiertos en el juzgado, sin embargo, no contemplan las multas detectadas por los cinemómetros ubicados en avenida de Circunvalación, camino al Balneario, Ruta Provincial 65 y en las avenidas Libertad y Rivadavia.

“La cantidad de expedientes es muy similar a la del año pasado, pero ha disminuido en comparación al primer semestre de 2018”, afirmó la jueza.

Y precisó que “dentro de las infracciones que más sobresalen se encuentra circular sin el casco debidamente colocado, que ronda el 30 por ciento de las actas que se labran. En el caso de los autos las más frecuentes son estacionar en una mano prohibida, obstruyendo una senda peatonal o una rampa de discapacitados”.

“También existen infracciones graves como circular a contramano o cruzar semáforos en rojo con cualquier tipo de vehículo. Estos casos son considerados como infracciones graves por la Ley de Tránsito, por lo cual el monto de la multa es mayor”, advirtió.

“Otra cosa importante es aclarar que las velocidades mínimas en Circunvalación, Ruta 65 y camino al Balneario no se modificaron con la nueva ordenanza que se legisló”, afirmó.

Datos alarmantes

Un informe de la ONG Gonzalo Rodríguez, que fue presentado en mayo pasado, en Junín, arrojó datos alarmantes sobre el tránsito local: el 78 por ciento de los niños que van a la escuela en moto no lleva colocado el casco, y el problema es igual de grave en aquellos que viajan en auto, camioneta o transporte escolar, ya que el ciento por ciento viaja sin el cinturón.

“Siguiendo con los que transitan en moto, el no llevar medidas de seguridad se incrementa entre los de 9 años de edad o más”, advierte el informe, el cual se realizó en cinco ciudades de la Argentina.

“Y el hecho de no llevar medidas de seguridad entre los niños que transitan en moto aumenta también en Junín en el turno de la tarde”, agregó la investigación.

“En Junín, la detención en la zona incorrecta se detecta en cuatro de cada diez que lo hacen ya sea en auto o camioneta como en moto”, indicó.

Las escuelas de nuestra ciudad seleccionadas para la realización del estudio fueron: EP N.º 1 “Catalina Larrart de Estrugamou”; EP N.º 18 “Domingo Faustino Sarmiento”; EP N.º 2 “General San Martín”; EP N.º 22 “República de Bolivia”; Colegio “San José”.

Florencia Lambrosquini, responsable del área de investigación de la ONG, afirmó: "Presentamos los resultados de un estudio que realizamos en los entornos escolares de Junín, que es una de las ciudades de Argentina que seleccionamos desde la Fundación. En dicha observación pudimos detectar algunas de las principales conductas de riesgo que tienen los niños, pero que, sin dudas, responden a las formas de manejarse que tienen los adultos en estos entornos”.

Y añadió: “Entre los errores más graves están el hecho de cruzar por la mitad de la calle a pesar de que se dispone de paso de cebra o semáforos en las esquinas. Pero, lo que más tiene para trabajar la ciudad de Junín es lo que respecta al uso de medidas de seguridad, ya que constatamos que los índices son muy bajos, especialmente en el uso del casco y el cinturón de seguridad”, añadió.

Encuesta

Sólo cuatro de diez argentinos aseguran usar siempre el caso al conducir o viajar en una moto, según una encuesta realizada por el Observatorio Vial de la Cecaitra (cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial), en un sondeo en más de 750 hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

En primer lugar se consultó a qué tipo de riesgo se expone un motociclista que no usa casco. Allí, casi el 100% reconoció el peligro de no usar el elemento de seguridad: para el 87% el riesgo es muy alto y el 9% que es alto. El resto eligió las opciones bajo (1%); muy bajo (2%) y no presenta riesgos (1%).

A los entrevistados que dijeron ser conductores de moto, se les consultó sobre el uso que ellos hacían del casco. Sólo 4 de cada 10 dijeron usarlo siempre (42%). También 4 de cada 10, admitieron conducir “casi siempre” con el casco puesto. El resto admitió que “nunca” (10%) o “casi nunca” (4%) lo usaba.

A los conductores además se les consultó sobre si alguna vez habían sufrido un accidente mientras conducían su moto. Más de la mitad dijo haber sido protagonista de un siniestro vial: el 14% un hecho de gravedad y el 41% un accidente que no fue de gravedad. Los demás (45%) no habían sufrido ningún siniestro.