El Picaflor: Destacan los avances en el sector

Los residentes de El Picaflor reconocen que están en un barrio privilegiado, con todos los servicios, y además destacan que en el último tiempo se ejecutaron algunas acciones que mejoraron aún más la calidad de vida del lugar.

De esta manera, los lugareños reconocen la importancia del recambio de luminarias, la poda y la limpieza de lotes que se hicieron en el lugar.

Con todo, todavía siguen demandando el arreglo de la vereda del ex Hospital San José y un semáforo en Arias y Sarmiento.

Mejoras

Este vecindario, que históricamente estuvo delimitado por la avenida San Martín y las calles General Paz, Arias y Primera Junta, ahora extendió su jurisdicción hasta República, exceptuando la manzana que corresponde al Club Sarmiento. Esto se hizo cuando se readecuaron los límites de cada barrio y a El Picaflor se le añadió la zona conocida como Villa Ortega, con lo que ahora su circunscripción alcanza unas cien manzanas.

Justamente, en uno de los límites del área añadida fue donde se hizo una de las mejoras que destaca el presidente de la sociedad de fomento, Jorge Libonatti. “Pudimos conseguir que se cambie el sistema que había antes en Avenida República y en unas cuatro cuadras que había colgantes, ahora hay columnas. Eso nos ayudó mucho, por eso estamos muy agradecidos a la municipalidad, sobre todo con el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Spadano, que es nuestro interlocutor”, señala el dirigente barrial.

Pero, además, también se hizo un recambio en todo el barrio por luminarias con tecnología Led que mejoró notablemente el alumbrado público en general. Eso vino acompañado de un programa de poda que optimizó la iluminación en El Picaflor.

Por otra parte, se limpiaron algunos lotes que estaban en desuso. “Tenemos que agradecer por esto a la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel –explica Libonatti– ya que nos dio una gran mano. Así se mejoraron algunos lugares, uno en Italia y 25 de Mayo, otro en Paso y 25 de Mayo, uno en Pellegrini casi Primera Junta, y otro más que también está sobre Pellegrini. Tuvimos una buena respuesta y eso hace que el barrio esté limpio, porque esos lotes solamente juntan alimañas y problemas para los vecinos”.

Ex Hospital San José

Uno de los reclamos históricos de los residentes de este barrio sigue siendo el deterioro general que presentan las veredas del ex Hospital San José, que se encuentran prácticamente destruidas.

Esta problemática lleva años sin resolverse porque el espacio de la fiscalía corresponde al Poder Judicial, la Región Sanitaria es un área provincial, y el Centro de Atención Primaria de la Salud es municipal, lo que genera un cruce de jurisdicción por el que nadie se hace cargo.

“Lamento mucho que no se haya podido hacer en mi gestión –dice Libonatti– es una lucha que viene de los inicios de la sociedad de fomento, sobre todo en calle Pellegrini, entre Borges y Comandante Escribano. No se ponen de acuerdo. Inclusive habíamos propuesto hacer un consorcio, pedimos presupuesto de los materiales que se necesitan, pero quedó pendiente. Ojalá que la próxima comisión pueda terminar con ese problema, es una lástima porque estamos muy cerca del centro y es un lugar que se podría usar para caminar como se hace en el ferrocarril, como hay gente que lo hace, pero es un peligro por el estado de la vereda”.

Tránsito

En referencia al tránsito, desde la sociedad de fomento remarcan que todavía queda pendiente la instalación un semáforo en Arias y Sarmiento, un pedido que, según cuenta Libonatti, se hizo “hace bastante tiempo”.

El fomentista también integra la Comisión de Seguridad Vial que está definiendo los lugares más peligrosos para el tránsito: “Ahí se está haciendo un trabajo excelente, pero por ahora esa esquina no está entre las prioritarias. Es un cruce peligroso, se pasa a una gran velocidad por Arias. No obstante, esto no empaña todo lo que están colaborando de la municipalidad para que el barrio esté cada vez mejor”.