Rayito de Luz: merienda y mucho amor para más de 70 chicos de Junín

Hace casi dos años Rosa Negrete cumplió el sueño de abrir un merendero en un local en casa de su madre para que los chicos del barrio tuvieran una taza de leche.

Luego de realizar algunos folletos anunciando la apertura del merendero, en el primer día, se acercaron 45 chicos.

Hoy, ubicados en Francia 1635, del Barrio Los Almendros, en “un lugar prestado”, como dice Rosa, son más de 70 los chicos que asisten de lunes a viernes, desde las 17 hasta 19,30 o 20.

“Son 70 chicos pero se suman más. En las últimas dos semanas hubo muchos más chicos”.

El merendero tiene un año y nueve meses pero para Rosa, y para los chicos que van, es mucho más que eso.

“En Rayito de luz ellos tienen apoyo escolar y actividades. Siempre digo que no van solo por la merienda ya que en Rayito de Luz encuentran contención, pasan varias horas. Tiene rugby, taller de macramé, de cuentos, yoga para chicos”.

La tarea de Rosa captó la atención del Rotary Junín que hace dos semanas le entregó una distinción por su labor: el Trébol de Plata.

El comienzo

“Yo venía recorriendo merenderos, comedores, siempre tuve la idea pero no tenía el espacio donde hacerlo”, recordó Rosa durante una entrevista con TeleJunín.

“En casa de mi mamá al lado, mi papá había hecho una construcción y le propuse a mi mamá si no podía abrir un merendero ahí y me dijo que sí”.

En un principio “no tenía nada, comencé a pedir platos, vasos, bancos, mesa, y cuando tenía todo armado, hice unos folletitos un domingo, los repartí en el barrio y el lunes vinieron 45 chicos. Así arrancó Rayito de Luz”.

Florencia, una muy joven colaboradora del merendero describe a Rosa como una persona increíble: “El amor, la pasión que tenés que tener para hacer lo que ella hace es realmente admirable”.

Día del niño

Rosa asegura que cuenta con un grupo de gente que colabora con ella y la ayuda, entre ella las panaderías que facilitan alimentos para la merienda.

“Mi sueño, el último que quiero cumplir es que Rayito de Luz tenga su lugar propio porque ahora estamos en un lugar que me prestaron” contó a TeleJunín.

Mientras tanto, se preparan para vivir el día del niño, en el que realizarán actividades para los chicos del barrio y piden colaboración para todos los que quieran ayudar.

“Lo festejamos así que salimos a poner folletos en los negocios. Pidiendo colaboración. Puede ser un juguete en buenas condiciones, golosinas”, explicó Rosa.

los interesados pueden contactarse al Facebook Rayito de Luz o al teléfono 2364661266.