Con el objetivo de llegar a los vecinos que no concurren a las unidades sanitarias, un equipo de la Secretaría de Salud recorre los diferentes barrios de la ciudad con la Posta Sanitaria Móvil. En esta oportunidad, recorrieron el barrio Petit France donde dialogaron con los vecinos sobre la prevención y promoción de la salud.

Daniela Meccia, coordinadora de la Secretaría de Salud, manifestó que "desde el inicio de la gestión estamos con la Posta Sanitaria Móvil recorriendo los barrios de la ciudad. En esta oportunidad estamos en el barrio Petit France. Salimos todas las tardes a recorrer el barrio y charlar con los vecinos. El Intendente Petrecca siempre nos pidió acercar la salud a los barrios no solo en las Unidades Sanitarias, sino llegar a aquellos vecinos que no se pueden acercar a los CAPS. Por tal motivo, tenemos a un equipo de salud que integra la posta móvil para llegar a los diferentes sectores".