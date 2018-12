La Picasa: el agua sigue bajando y esperan por Vialidad para comenzar los trabajos

Transcurrieron casi dos años desde que el paso en la traza de la Ruta 7 que atraviesa la laguna La Picasa fue cerrado tras quedar bajo agua en las recordadas inundaciones de 2017.

Actualmente, si bien el agua bajó notablemente, gracias a las estaciones de bombeo sur y norte, y se encuentra medio metro por debajo de la ruta, aún no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzarán los trabajos de reparación.

Uno de los problemas que más aqueja al tránsito es el desvío de 200 kilómetros que deben realizar los conductores en el trayecto; existe otro de unos 30 kilómetros por tierra pero no es aconsejable debido a los riesgos.

Democracia dialogó con Juan Carlos Duhalde, el presidente del Comité de Cuenca de La Picasa, quien adelantó que en un último comunicado, desde Vialidad Nacional habían informado que cuando bajara el agua realizarían los controles previos para definir los trabajos de reparación.





Medio centímetro por día

“La brealmente está bajando 0,6 centímetros por día, un poco más de medio centímetro por día. Continúa la estación de bombeo de la alternativa sur trabajando en forma permanente con lo cual eso ayuda muchísimo a la ruta porque es la que está en la parte donde está saliendo el agua”, explicó Duhalde y destacó que la traza aguarda la reparación por los efectos que dejó el agua.

Si la estación de bombeo de la alternativa sur está funcionando, y por la alternativa norte seguimos haciendo los trabajos, con las dos salidas en funcionamiento, la laguna no sube más. Juan Carlos Duhalde. Presidente de Comité de Cuenca

“Recientemente dos ingenieros de la provincia de Santa Fe revisaron la traza a pedido nuestro. La caminaron, recorrieron y tienen la misma opinión que nosotros, que es totalmente reparable”, indicó y aclaró: “La última carta que recibimos de Vialidad Nacional nos dice que esperaban que bajara más el agua y venían a hacer un control para ver si estaba en condiciones para comenzar con los trabajos”.

Mientras se aguarda por la decisión de los trabajos, una empresa podría llegar a ocuparse de limpiar la ruta.

“Esta semana nos visitó gente de la empresa Cartellone, que firmó un convenio con YPF y están rehaciendo un oleoducto que pasa por el costado de la ruta y entonces junto con gente de YPF nos dijeron que es probable que limpien la ruta para poder trabajar”, explicó Duhalde y destacó que sin dudas, de ser así, “ayudaría y sería un trabajo menos para Vialidad. Si bien lo harán para facilitar su propio trabajo, sería un avance”.





Concreción de un desvío

Existe actualmente un desvío por tierra de alrededor de 25 o 30 kilómetros aunque es un camino informal y que no se recomienda.

Asimismo, según Duhalde, “quien viene de Junín, debe hacer el desvío por Diego de Alvear, por la 14 hacia la ruta 8 y desde allí a la 33 y retomar Rufino. Son 200 kilómetros demás”.

Ante esta situación de La Picasa, que lleva casi dos años, se conoció que a mediados del próximo año se comenzará con la construcción del nuevo trazado de la Ruta Nacional 7 conocido como “Variante La Picasa”, es decir un nuevo trazado que bordeará la laguna por su flanco sur. Esa obra, según dijo el coordinador de Gestión de Vialidad nacional, Eduardo Plasencia “comenzará en el segundo semestre de 2019”.El funcionario también afirmó que “se está esperando que descienda un poco más el agua”, para reparar el actual trazado de la ruta que fue cubierto por la laguna, para la circulación vehicular, entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear, con tránsito asistido.





Respecto de ese proyecto, Duhalde expresó su visión y la del Comité: “Si se hiciera la reparación de la traza, el desvío podría ser posible para decir, es una de las dos manos de la autopista pero si funciona la reparación de la ruta por donde está, se me ocurre que la inversión en el desvío sería un gasto inútil. Pero este es mi criterio, de productor. Uno no sabe el punto de vista de Vialidad”.

Duhalde destacó: “Nosotros sostenemos en todas nuestras presentaciones que es mucho más económico bajar el agua y reparar la ruta por donde está que hacer una inversión por un desvío que representa hablar de expropiaciones, levantar sobre terrenos que hoy están totalmente anegados, hacer un alteo a cota 106,80 que nos parece una barbaridad”.

La laguna actualmente se encuentra en la cota 104,42, es decir que “ya está 30 centímetros debajo de la ruta y si somos optimistas en tres meses va a estar otro medio metro más. Me parece que no tiene mucho sentido otra cosa que no sea reparar”.

Riesgo por posibles inundaciones

Consultado sobre la posibilidad de que luego de reparada la ruta existiera la posibilidad de que la laguna volviera a desbordarse, Duhalde fue claro: “Si la estación de bombeo de la alternativa sur está funcionando, -que a partir del 3 de febrero está en manos de la provincia de Buenos Aires-, y por la alternativa norte seguimos haciendo los trabajos que estamos haciendo y están las dos salidas en funcionamiento, la laguna no sube más. Es imposible porque se equilibra la salida con la entrada, aún con grandes lluvias. Esto hace que se mantenga”.

Aún así aseguró que “primero hay que llevarla a la cota de proyecto, que dice que la laguna tiene que estar en la cota 98,5. Esto significa unos cuantos metros más abajo”

Por último destacó que aún no hay nada en concreto sobre los trabajos de reparación.

“Son todas conversaciones y también expresiones de deseo. Lo más concreto es la carta de Vialidad que esperaba un período para que la laguna bajara un poco más y venían a evaluar los trabajos a hacer. Ojalá sea antes del año que viene así podemos brindar más tranquilos”, concluyó Duhalde.