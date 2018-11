Axion aumentó un 7% la nafta en Junín y hoy se suman el resto de las petroleras

La compañía Axion aumentó ayer hasta un 7% los precios de sus combustibles en el interior del país y el resto de las petroleras se irán sumando durante el fin de semana, también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Se trata del ajuste número 14 en lo que va del año, con lo que los combustibles anotaron un incremento acumulado del 70% promedio, lo que afecta principalmente a la clase media e impacta en la actividad económica por vía del encarecimiento del transporte de mercaderías.

El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac), Gabriel Bornoroni, informó que la nafta súper subió 5%, el diesel 7%, la nafta Premium 3,6% y la diesel Premium 4,1%.



El incremento fue aplicado por Axion Energy, pero según consideró Bornoroni las petroleras YPF y Shell se sumarán al ajuste de precios entre hoy y mañana, lo que afectará a los consumidores del todo el país.

En Junín, cargar un litro de nafta premium en las estaciones de Axion ya cuesta alrededor de los 48 pesos y un litro de diesel premium se ubica en 43,65 pesos a partir de este viernes.

Uso la moto para ir al laburo. El auto no lo uso más porque no puedo, lo tengo guardado y cuando lo necesito lo uso lo mínimo e indispensable. Esto es igual a la época de Menem, todos decían que no lo habían votado. Jorge Farías. (empelado)