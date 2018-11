Petrecca: “Las mujeres no están solas porque el Estado las acompaña”

Con la premisa de brindarles a las mujeres que son víctimas de la violencia de género un hogar seguro y cómodo para ellas y sus hijos, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunció que el próximo 16 de noviembre se abrirán los sobres para conocer a la empresa que comenzará con las obras.

Al respecto, Petrecca expresó: “Esta es una de las acciones a la que consideramos trascendental. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad. Como Gobierno y desde el primer día llevamos adelante varias acciones sobre esta temática. También trabajamos en conjunto con la fiscalía, la Comisaría de la Mujer y con las ONG, en este caso agradecer el acompañamiento de “Manitos en los bolsillo”, “Esperanza de Cambio” y “Mamá, Luz de Esperanza”.

“La construcción de este hogar era un sueño y un pedido de las ONG. Y para nosotros un desafío. Pero cuando el presidente Macri lanza el Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nosotros levantamos las manos ya que se venían las construcciones de estos hogares. Por eso agradecer al Presidente Macri, a la Gobernadora Vidal, a la Ministra Carolina Stanley y al Ministro del Interior, Rogelio Frigerio”, dijo Petrecca.





Trabajo en conjunto

Además, agregó que “acá hay un trabajo en conjunto entre varias instituciones con el objetivo de erradicar la violencia. Nos gustaría no tener que construir estos hogares y poder utilizarlos para otras cosas. Pero debemos trabajar para tener una vida sin violencia. Son lugares de contención y con asistencia permanente de profesionales. Hoy ya se puede ver en la web del municipio los pliegos de bases y condiciones y los requisitos que estamos solicitando para que se presenten las empresas. Y el día 16 de noviembre se sabrá la empresa que realizará la tarea ya que tenemos el financiamiento de Nación para la construcción de la obra”.

Luego, el Intendente, explicó que “con esto vamos a poder dar una respuesta mucho más eficiente y eficaz porque tendremos un lugar de contención y asistencia para las mujeres que sufran de violencia. La Gobernadora dijo que las mujeres no están solas y quiero hacer propias esas palabras y esta acción lo demuestra. Es momento que como sociedad no guardemos silencio porque es un tema que lo debemos visibilizar. El objetivo es erradicar la violencia de la sociedad”.

Por su parte, el Lic. Fernando Álvarez De Celis, secretario de Planificación Territorial, manifestó que “a nosotros nos toca algo pequeño que es la construcción de la obra física y hoy contamos con los fondos para poder realizarlo. Hay un trabajo muy importante por parte del Municipio de Junín y esperamos a fin de año comenzar con los trabajos. La obra está planificada en 8 meses y es una obra que queremos hacerla lo más rápidamente posible. Hay un trabajo muy importante de la Ministro Stanley y de la Gobernadora Vidal y tuvieron en cuenta las necesidades de las personas que llegan a estos hogares”.



Repercusiones

Adriana González, ex trabajadora del Municipio, sostuvo que “este servicio de violencia lo creamos por el año 2001 porque empezamos a ver que el problema de la violencia crecía. Hacíamos atención y derivación y luego fue creciendo hasta el día de hoy. El mismo está más jerarquizado y con muchos más profesionales. Es un proyecto muy importante para la ciudad porque la problemática está y sirve para abordarla desde otro lugar. Además, será un lugar cómodo adonde pueden ir ante un hecho de violencia”.

También dejó su impresión, la diputada Laura Ricchini, quien indicó que “estamos muy contentos con este anuncio ya que era algo por lo cual veníamos esperando desde hace tiempo. El Intendente Petrecca venía gestionando y saber que se va a realizar es muy importante para la ciudad. Ahora las mujeres que sufran de violencia van a tener un lugar, con sus hijos, donde quedarse. También recordar que hay convenios con la Cámara de Diputados donde se asiste de manera económica a las mujeres que sufren violencia, para que puedan tener un emprendimiento y de esta forma cambiar su vida. Esta es otra herramienta que se suma a las acciones que se vienen haciendo desde el estado sobre esta problemática”.

Karina López, de la ONG "Las Manitos en los Bolsillos", aseguró que “estamos muy contentos por este anuncio ya que es algo por lo que venimos luchando desde hace tiempo. Todo lo que viene para paliar el dolor y el sufrimiento de las mujeres que sufren de violencia es bienvenido. Vamos a acompañar al Municipio en esta tarea y es muy importante la presencia del estado en esta problemática”.