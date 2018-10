“El Gobierno es poco efectivo”, dijeron desde Carbap

El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, apuntó contra el Gobierno bonaerense, al que acusó de no prestarle atención al campo y de ser “poco efectivo en las soluciones”.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires no le presta atención al campo. No le presta atención a la producción en general. Es un gobierno que mira solo el tema de los votos y dejar pasar el tiempo”, dijo De Velazco.

El ruralista consideró que la administración de María Eugenia Vidal es “poco efectiva en las soluciones”. “A los dirigentes no nos interesa ir a una reunión y que nos reciban con una sonrisa. Nos interesa que aparezcan las soluciones. Para hacer sociales, nos quedamos en casa”, agregó.

El dirigente de Carbap también consideró que Provincia “no ha tenido políticas buenas” en el sector productivo y que “se ha perdido tiempo muy valioso” y la “oportunidad en la que todos esperábamos que hubiera grandes cambios”.

Asimismo, criticó el manejo de la Ley de Emergencia Agropecuaria y se refirió a los conflictos climáticos. “Nos preocupa mucho porque ahora es el período en el que los cultivos son más susceptibles al daño de la piedra, cuando más cerca de la siembra”, detalló.