Buscan mejorar el servicio alimentario

En diálogo con TeleJunín, la secretaria de Desarrollo Social y Educación, Marisa Ferrari, indicó que se recibió al servicio alimentario escolar que se aplica en todas las escuelas del distrito y precisó algunas cuestiones sobre la importancia de la alimentación en los chicos más chicos para su desarrollo y en edad escolar, para que puedan estudiar.

“En la temporada de verano se incorporó la fruta, el yoghurt bebible a la alimentación, algo que para muchos chicos fue una experiencia nueva, por la textura, por el sabor”, explicó Ferrari al mismo tiempo que enfatizó: “Estamos trabajando mucho para que los chicos tomen leche”.

Tal es así que el municipio dejó de entregar leche en polvo en los establecimientos para entregar leche fluida, “con el desafío de logística que significa, que no es poco”, aclaró Ferrari. “Los chicos, sus huesitos, sus neuronas, su desarrollo lo hacen en temprana edad y la leche tiene que estar ahí, los ayuda a construirse. Tratamos de que sea leche con alguna otra infusión pero no cortar la infusión con leche”, aseguró.

Asimismo, la titular de Bienestar Social precisó que se está ejecutando desde el municipio un programa provincial y que “las escuelas son establecimientos provinciales y no hemos tenido dificultades para trabajar juntos, por eso esto se tiene que poder hacer en todos los ámbitos.

Trabajamos con las auxiliares, quienes están en la cocina, con las directoras y queremos ir avanzando de a poco. Los de la alimentación, son cambios culturales, es un cambio para mejorar la alimentación de los chicos y es el primer escalón para que después puedan estudiar”, concluyó Ferrari.