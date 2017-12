El 24 y 31 de diciembre los locales comerciales de Junín cerrarán a las 16

Tras un acuerdo firmado entre la Sociedad Comercio e Industria y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), los días 24 y 31 de diciembre los locales comerciales de Junín cerrarán las persianas a las 16.

Es que por ser domingo se sugirió acortar el horario laboral, pero existe la posibilidad de hacer horario de corrido.

De esta forma los empleados y empleadores, podrán desafectarse antes para poder compartir un tiempo más con la familia.

En diálogo con Democracia, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Federico Melo, informó que si bien ayer se firmó el acuerdo con el Comercio Industria en representación de los locales comerciales, “con las casas de electrodomésticos y supermercados también hicimos otro convenio por la superficie y la gran cantidad de empleados que tienen. Ahora estamos notificando a las despensas o a los comercios más chicos”.

“Si bien en años anteriores se venía cerrando a las 18, ahora se pactó que los días 24 y 31 de diciembre el cierre comercial para el descanso de los trabajadores sea a las 16. Ahora por ser domingo los días festivos, pedimos de acortar un poco ese horario y el que puede hacerlo de corrido lo puede hacer”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Comercio e Industria, Diego Ruiz aseguró: “Fue un buen ejercicio de ponernos de acuerdo las dos instituciones. La realidad es que la cuestión federacional nos está acercando bastante y nos pusimos de acuerdo para buscar un punto intermedio por ser domingo”.

“Los comerciantes y las cadenas de electrodomésticos lo aceptaron bien y creo que va a funcionar. Es un buen precedente para no amontonarnos a comprar todo el último día”, agregó. Y continuó: “La idea sería anticipar tu compra para navidad, ya que en año nuevo no hay tanta cantidad de gente en la calle”.

“El comercio está esperando salvarse con las fiestas como todos los años. Va a correr mucho plástico y esperemos que estos días antes de navidad anden bien”, concluyó.

“Concientizar a los consumidores”

Lo importante es hacer una gran difusión para “concientizar a los consumidores y clientes para que estén al tanto y se anticipen a las compras. Muchas veces las personas llegan a las 4.05 y por no perder la venta el empleador permite el ingreso”, continuó diciendo Melo.

“Antiguamente los comercios cerraban a las 21 y año a año se hizo un trabajo con la Comisión Directiva de concientizar y firmar acuçerdos”, agregó.

“Esto le va a servir al empleador porque va a poder hacer horario de corrido si lo desea y al trabajador porque se va a poder desafectar un poquito antes para estar con su familia. Por ser domingo, al trabajador se le va a pagar el 100% y compensará un descanso en la semana”, aseguró.

Extender el horario en días previos

“Somos conscientes de que algunas empresas, en los días anteriores al 24 y 31, van a extender un poco su horario de atención. No me parece mal siempre y cuando se cumpla con las normativas laborales de pagarle las horas extras al empleado”, aseguró.

“Por ejemplo, los supermercados pueden estar abiertos hasta las 22 o 23. No me parece mal y son iniciativas que hacen a la reactivación del comercio”, subrayó.

Sin bonos de fin de año

Continuando la entrevista, Melo resaltó: “Veo un estancamiento en 2017 y ahora durante el fin de año ha repuntado un poco. Entendemos que hay una necesidad de venta que se está reactivando de a poco”.

“Como indicó el Gobierno, la realidad es que este año los empleados estatales y los docentes no van a tener bonos de fin de año, al igual que los sectores privados. Esto hace que haya menos dinero en circulación y que se agrave la situación”, explicó.