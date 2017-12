Con críticas, se realizó la audiencia pública por la suba de tarifas eléctricas

Como había anticipado Democracia, se llevó a cabo ayer en Olavarría una audiencia pública coordinada por el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), en el marco de la propuesta de aumento formulada por las empresas de energía eléctrica del orden del 35 al 40 por ciento, para dirimir el ajuste en la tarifa de energía para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires.

La audiencia tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Olavarría y su finalidad fue explicar en qué consistirá el nuevo aumento y cómo impactarán los nuevos valores.

La celebración de la audiencia pública es un requisito indispensable para la actualización de las tarifas de los servicios públicos y, si bien no es vinculante, la participación y exposiciones de los presentes se incorporan en el expediente por el que se tramitará luego el decreto que finalmente apruebe el gobierno provincial.

La audiencia estuvo encabezada por el titular del Oceba, Dr. Jorge Arce, el director provincial de Desarrollo de Servicios Públicos, Edgardo Volosín, el director provincial de Energía, Ing. Alberto Rica y el representante de Oceba, Omar Duclos.

Contó con cerca de 100 inscriptos, de los cuales 15 fueron oradores, entre ellos Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, distintas asociaciones de usuarios y particulares.

Fuertes críticas

En declaraciones al Diario El Popular, previo al acto, Ruesga se refirió a la convocatoria y plasmó la “visión crítica” de la Defensoría del Pueblo respecto de los aumentos, “entendemos es injusto el cuadro tarifario que va a pegar fuerte en los usuarios de la provincia de Buenos Aires".

Asimismo, dijo que las audiencias son "una formalidad donde los cuadros tarifarios ya están decididos en otro lugar". Y agregó que, "el Estado tiene las facultades legales pero no es razonable y los aumentos no han sido progresivos y no están atados a una realidad porque los sueldos no se incrementaron en 1000%. Nos parece muy excesivo y va a dejar a muchos usuarios con imposibilidad concreta de acceder a los servicios".

En declaraciones al medio Infoeme, de Olavarría, sobre el impacto que tendrá la tarifa, Ruesga apuntó: “Todavía no podemos determinarlo, pero según nos dicen puede llegar hasta un 30% más entre diciembre y febrero, a eso se le agrega impuestos y tasas municipales, será un impacto importante para los bonaerenses, sobre todo para los más necesitados”.

La fijación del precio de la energía es facultad exclusiva del ministerio de Energía y Minería de la Nación, y su alcance es federal, abarcando a las distribuidoras de todo el país y, consecuentemente, a los usuarios.

Es por ello que el precio de esta materia prima con que se sirven las distribuidoras bonaerenses Edelap, Edea, Eden, Edes y las más de 200 cooperativas del interior de la Provincia se aprestan a ajustar las tarifas y trasladar el incremento a los usuarios.

El aumento

El aumento propuesto para el área de influencia de la empresa Eden, que además de Junín abarca Lincoln, Gral. Arenales, Gral. Pinto, Bragado, Leandro N. Alem, entre otros partidos, es del 35%.

La suba estará dividida en dos tramos comprendidos entre diciembre y febrero próximo.

En diciembre el ajuste sería del 23 por ciento y en febrero, del 12 por ciento, según la propuesta de Eden.

Desde que el gobierno bonaerense habilitó el nuevo cuadro tarifario, los vecinos de la Región comenzaron a recibir las boletas en septiembre con un incremento del 58%.

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Edenor y Ede-sur aplicaron una suba a partir del 1º de diciembre y el otro incremento será a partir del 1º de febrero de 2018.

El que se aplicó a partir del 1º de diciembre pasado fue del 43 por ciento promedio, mientras que el que se instrumentará en febrero será del 24 por ciento lo que configurará un aumento total de casi el 70 por ciento.

Por su parte, El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, destacó que "hay una continua reducción de los niveles de corte" de energía, y que comparado con el período estival anterior "los cortes de media tensión se redujeron 45% y los de baja tensión 9%", porque "hay mejor mantenimiento de la red eléctrica" y hubo inversiones por "$45.000 millones".

Tarifa social

Respecto de la adhesión a la tarifa social, Ruesga indicó que todavía hay “muy poca gente que la tiene y no creo que haya mucho interés por parte de las prestadoras y el Estado Nacional de que haya mayor cantidad de adheridos”.

A su vez destacó que desde la Defensoría “haremos hincapié en que se tiene que ampliar el monto y darle mayor difusión, queremos que en todas las boletas estén bien claros los requisitos para acceder”.