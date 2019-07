¿Es FaceApp mucho más riesgosa para tu privacidad que cualquier otra app?

En estos días se viralizaron fotos de usuarios envejecidos digitalmente en manos de FaceApp, una app para retoca imágenes. No es nueva: existe hace dos años pero en estos últimos días resurgió el interés por esta plataforma.

Y así como surgió interés comenzaron a circular comentarios sobre los riesgos que esta plataforma implicaría para la seguridad del usuario. Ahora bien: ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de rumores infundados? ¿Son exageraciones o hay alguna base de verdad? Aquí un análisis de algunas de las preocupaciones que surgieron en torno a este servicio.

El origen de la aplicación

FaceApp fue desarrollada por una startup rusa y mucho señalaron este dato como algo preocupante per se. Esta teoría se cae por falta de argumentos. No se puede asumir que la plataforma es poco confiable solo "porque es rusa". Esta idea busca basarse en una presunción conspirativa. Salvo que haya algún indicio concreto que muestre que se produjo alguna intervención real que atente con la privacidad o seguridad de los usuarios no se puede afirmar que el solo hecho de haber sido realizada por desarrolladores rusos implique un riesgo en sí.

Las fotos a las que accede

El usuario Joshua Nozzi publicó en Twitter un alerta sobre FaceApp. Dijo que había indicios para pensar que la app subía todas las fotos del celular del usuario y las procesaba en servidores sin permiso.

Sin embargo, el desarrollador Baptiste Robert (Elliot Alderson en Twitter) descargó la aplicación y, según dijo, la plataforma sólo subía a su servidor las fotos que el usuario editaba dentro de la app y no todas las del móvil.

Luego otros especialistas, como Will Strafach, también salieron a confirmar esto. Por su parte, el sitio especializado TechCrunch coincidió con esto. Y el mismo Nozzi buscó bajar el tono de la advertencia que publicó inicialmente.

"Luego de mucha consideración, he decidido borrar los tuits originales (y preservarlos como captura de pantalla en el post "Oops"de mi blog, para que no se me acuse de que quiero negar que existieron) para prevenir la diseminación de mi comentario inexacto sobre el hecho de que se cargan todas las fotos", se lee en el tuit.

Después invita a los usuarios a visitar su sitio donde expresa otras preocupaciones que considera válidas en torno a la app, alguna de las cuales se mencionarán a continuación.

Dónde se procesan las fotos

"La foto se envía a los servidores de la aplicación donde realizan la modificación y se la envía al usuario", explicó Fabio Assolini, analista senior de Seguridad en Kaspersky Lab, en un comunicado donde la compañía cuenta que analizó la aplicación y vio que, en este caso en particular no hay un riesgo evidente, aunque sí invita a prestar atención a la privacidad cuando se utiliza cualquier sistema de reconocimiento facial.

Matthew Panzarino, editor de TechCrunch, destaca que FaceApp podría procesar la foto en el celular sin tener que subirla a la nube. Esto sería más seguro y es algo que se puede hacer ya que las herramientas de machine learning están disponibles en iOS y Android. Sin embargo, como se señala en un artículo de Forbes, es posible que la app prefiera usar sus servidores para continuar entrenando su inteligencia artificial, por ejemplo.

Cabe recordar, de todos modos, que no es la única app que procesa la información en sus servidores, ni es la única plataforma que utiliza reconocimiento facial. Cada vez hay más aplicaciones y servicios que emplean estas técnicas. El reconocimiento facial se utiliza como método de autenticación en varias plataformas y en muchas cámaras de seguridad alrededor del mundo. Incluso se plantea como un mecanismo de control en fronteras o para combatir el crimen.

Los usos que se le dan a esta tecnología pueden ser vistos de manera positiva o negativa. Lo que queda claro es que son muchos datos los que se recopilan. Cualquier vulnerabilidad que afectara a cualquiera de esos sistemas implicaría un riesgo a la privacidad del usuario. Pero hay que diferenciar "potencial" de "consumado". En el caso de FaceApp no se ha denunciado, al momento, un caso de filtración de información.

Potencialmente cualquier sistema digital donde se almacene información (fotos, nombres, direcciones o lo que sea) implica un riesgo. El punto es tomar las precauciones necesarias, asegurarse de que esos sistemas estén bien protegidos, pero aún cuando eso se haga, hay muchas cosas que escapan de nuestro control. Una vez más: las cámaras de seguridad que integran reconocimiento facial. ¿Tendríamos que dejar de salir a la calle para evitar ser capturados y analizados por estos sistemas? Aún así no estaríamos "a salvo". Ya compartimos una gran cantidad de datos que están almacenados en sistemas que podrían, en algún momento, ser vulnerados. Nada es infalible.

Ahora bien, como usuario: ¿qué se puede hacer? Siempre se pueden tomar precauciones, tener en cuenta algunas medidas de seguridad básicas. En el caso de las aplicaciones que están en el celular, por ejemplo, se puede ingresar al menú de ajustes para ver qué permisos tienen y a qué datos acceden.

En algunos casos verán que las apps piden acceso al micrófono, cámara y ubicación. Y sí, esto puede resultar preocupante, pero también tienen que considerar que en algunos casos, si no tuvieran esos permisos no se los podría utilizar. Que una red social que esencialmente es un espacio para compartir fotos requiera acceso a la cámara tiene sentido. Lo preocupante sería que una linterna pida acceder a la galería de fotos, contactos y micrófono.

Hay que evaluar cada caso y ver si los permisos que solicita tienen sentido. Y también tener en cuenta las medidas de cuidado que se mencionan habitualmente: descargar plataformas sólo de tiendas autorizadas como Play Store o Apple Store y tener el sistema operativo actualizado.