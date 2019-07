Lo que debes saber de la nueva consola portátil Switch Lite de Nintendo

Compacta, ligera y fácil de transportar, así es la nueva consola Switch Lite de Nintendo que fue presentada por sorpresa este miércoles y que llegará al mercado el próximo 20 de septiembre en tres colores diferentes.

El productor general de Nintendo Switch, Yoshiaki Koizumi, anunció esta mañana la llegada de una versión completamente similar a la original, pero con unas dimensiones menores, la cual no podrá conectarse a la televisión ni contará con los botones de dirección.

Esta nueva consola está enfocada al juego portátil y podrá adquirirse en: amarillo, turquesa y gris.

"Es ideal para los usuarios que prefieran jugar fuera o para aquellos que quieran jugar en línea o de manera local en el modo multijugador con familiares o amigos que tengan una consola Nintendo Switch insignia", se lee en la página oficial de la marca.

Esta Switch Lite pesará tan sólo 275 gramos, su pantalla medirá 5,5 pulgadas y su batería durará por 6 horas. Manteniendo la excelente resolución del dispositivo.

Sobre los botones de dirección, este nuevo dispositivo tiene una cruz de control. Por su tamaño no contará con la cámara infrarroja y la vibración HD de los mandos Joy Con, que no posee.



La nueva Switch Lite tendrá casi todos los juegos del catálogo de Nintendo, siempre y cuando sean compatibles con el modo portátil. Pero en caso contrario, como el 1-2 de Switch se necesitarán de mandos Joy Con adicionales.

"Si un juego es compatible con funciones del mando Joy-Con como, por ejemplo, la vibración HD, la cámara infrarroja de movimiento y los sensores de movimiento, ciertas características del juego no estarán disponibles si se utiliza solo la consola Nintendo Switch Lite. En ese caso, se requieren mandos Joy-Con (a la venta por separado) para poder disfrutar de dichas características", detalló.

Se pueden conectar hasta ocho consolas para partidas de multijugador local en las que se podrá jugar a sesiones competitivas o cooperativas.

"Si te suscribes a Nintendo Switch Online*, podrás jugar con amigos u otros jugadores de todo el mundo, acceder a un catálogo en constante crecimiento de juegos clásicos de NES con funciones en línea añadidas, disfrutar de ofertas exclusivas como TETRIS® 99 y cupones para juegos de Nintendo Switch, y mucho más", da Nintendo de opciones.

Los desarrolladores de esta nueva consola no han especificado el precio que tendrá en el mercado, pero sí anunciaron que podrás adquirirlo a partir del próximo 20 de septiembre.