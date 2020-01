Pasajeros argentinos varados en Miami

Un grupo de pasajeros argentinos que vivió momentos de pánico el sábado pasado por la noche cuando una de las turbinas del avión que estaba por despegar de Miami a Buenos Aires se prendió fuego, permanecía ayer varado en esa ciudad estadounidense.

“Sigo en Miami, me dicen que vuelvo esta noche, pero ni siquiera me quieren pagar el traslado desde el hotel al aeropuerto. Estamos agotados”, dijo a Télam Carolina, una de las pasajeras del vuelo 7.821 de la empresa Latam.

Una de las turbinas del avión Boeing 767-316 que iba a despegar desde Miami en vuelo directo a Buenos Aires a las 19.15 hora argentina con 203 pasajeros, el 90 por ciento argentinos, se prendió fuego mientras carreteaba en la pista.

Esto generó momentos de pánico en los pasajeros que sufrieron ataques de angustia “dado que la tripulación no les explicaba nada ni los dejaba salir”, coincidieron los pasajeros.