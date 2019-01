Hallaron enterrado el cuerpo de la odontóloga

Gissela Amparo Solís Calle, de 47 años, fue asesinada y enterrada. La Policía Bonaerense confirmó que el cuerpo hallado en un terreno descampado de Villa Elisa es el de la odontóloga que era buscada desde el martes 15 de enero en La Plata.

Los efectivos policiales manifestaron que los familiares de Solís Calle reconocieron el cuerpo y también la sábana en la que estaba envuelta, la cual había desaparecido del departamento de la víctima. “La quería encontrar viva, era mi ilusión. Este desgraciado mató a mi hermana. Quiero agradecerles a todos, me han acompañado en este proceso. Ayer puse en Facebook: ‘Necesito ayuda divina para encontrarla’. Y la encontré muerta”, dijo Mariela, la hermana de la víctima, entre lágrimas.

“Estaba en un avanzado estado de descomposición, el olor se sentía a 200 metros”, expresaron desde la Policía Bonaerense en relación al cuerpo, encontrado a 40 centímetros bajo tierra. Fue enterrado en un terreno aledaño a la Ruta Provincial Nº 19, a sólo dos kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata. “No dejamos un minuto de buscarla. El área de búsqueda era muy grande porque el investigado andaba por varias ciudades. Si bien era incierta, rápidamente se analizaron teléfonos por lugares en donde esta persona andaba con su camioneta o por donde vivía. Así llegamos a este lugar”, declaró el jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni.

Perroni agregó: “Hubo muchos llamados al 911, todos fueron chequeados. Pero llegamos hasta aquí por el trabajo mencionado y las cámaras. El lugar va a quedar cerrado porque más allá de que encontramos el cuerpo, los rastrillajes seguirán para ver si hay otro elemento que debemos secuestrar y valorar. No podemos ventilar cómo murió Gissela”. “El caso va a estar esclarecido cuando sepamos la causal de la muerte y cuántas personas participaron de la muerte. No descarto que haya trabajado él solo o con la colaboración de otra persona”, concluyó Perroni.

En principio, la odontóloga no presentaba golpes ni heridas de arma blanca o de bala. Los investigadores creen que podría haber muerto asfixiada. Fuentes del caso aseguraron que llegaron a la zona luego de reconstruir el camino que habría transitado la pareja de la mujer y principal sospechoso por la desaparición. Hay registros de cámaras de seguridad donde se observa su camioneta en la zona. Los restos fueron encontrados cerca de un pequeño arroyo, a pocos metros de la bajada Villa Elisa de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el inicio de Camino Negro. La zona es conocida popularmente como “Selva Marginal”.