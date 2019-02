La prensa británica informó que se hallaron restos de un avión en el puerto de Rotterdam

Restos de un avión, que podría ser el que se perdió en el canal de la mancha y que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala, fueron hallados ayer en una playa cercana al puerto de la ciudad holandesa de Rotterdam, en el mar del Norte, informó la prensa británica.

Según el diario londinense The Sun se encontraron restos de un avión en una playa a 750 kilómetros de Surtainville, la costa del noroeste francés, donde el miércoles también se hallaron asientos que podrían ser de la misma aeronave.

Los bomberos y la guardia costera lanzaron una búsqueda de más escombros a lo largo de la costa, aunque el vocero de la policía dijo que "no estamos excluyendo ninguna opción, pero también pueden ser escombros de un barco".

El avión Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala de Francia a Gales tuvo su último contacto el pasado lunes 22 en las cercanías del faro de Casquets, en el canal de la Mancha.

Luego de que la policía de Guernsey diera por finalizada la búsqueda oficial a tres días de la desaparición del avión, la familia del jugador recaudó más de 300.000 euros para continuar con la labor en forma privada.

Salas fue vendido por el Nantes de Francia al Cardiff FC de Gales, que juega en la Permier League inglesa, en 18 millones de euros.

El jugador nació en Cululú (Santa Fe) y no jugó en Argentina, desarrolló toda su carrera en el fútbol francés donde pasó por Orleans (tercera división), Niort (segunda), Burdeos, Caen y Nantes, que lo transfirió al Cardiff con un contrato hasta 2022.