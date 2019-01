Cómo es el método Marie Kondo: las claves de la gurú japonesa del orden

¡A ordenar con Marie Kondo!, la serie de Netflix que es furor, volvió a poner el foco de atención en el orden de los espacios como ingrediente fundamental para vivir mejor y más felices.

Con la publicación de la “La magia del orden”, su primer orden con más de 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, el tema había quedado instalado y en este revival, el interés se multiplicó al máximo.

¿En qué consiste su propuesta?

1. Descartar sin piedad

Siempre hay cosas para tirar o donar. Kondo sugiere que antes de tirarlo hay que despedirse de ese objeto y agradecerle por lo recibido. Según Kondo, este es un buen antídoto contra la culpa. Ella calcula que hay que quedarse con un tercio de los objetos.

2-Siempre en el presente

Si hoy no tiene una función específica, mejor hacerlo circular. Otro punto fundamental: no toda la ropa llega a nosotros para usarla hasta que se vuelva un trapo. “El espacio en el que vivimos debería ser para la persona en que nos estamos convirtiendo ahora, no para la persona que fuimos en el pasado”, dice Kondo.

3-Ordenar todo de una

Kondo sugiere ordenar de una sola vez y después, mantener la organización diaria.

4-Organizar por categorías

Lo habitual es poner a punto la casa por ambientes. Para Kondo, esto nos da una visión muy sesgada. En cambio, agrega ella, conviene ordenar por tipo de objetos y hacerlo en determinado secuencia. Su sugerencia es comenzar por la ropa, continuar con los libros y papeles y dejar para último momento elementos sentimentales y souvenires. Un tip: guardar los ítems del mismo tipo en un mismo espacio.

5-Cada cosa en su lugar

Cada tipo de objeto debe tener un lugar de guardado preciso y definido. Por ejemplo, las medias deben tener un sitio asignado, incluso dentro del cajón. Por eso se debe subdividir los compartimentos del interior del placard con cajas o contenedores de plástico.

En cuanto a la ropa, una cuestión más que probada es que usamos lo que tenemos al alcance de la mano y de la vista. Doblar y acomodar las prendas de tal forma que todas queden bajo nuestra jurisdicción y reorganizar el placard con cada cambio de temporada ayudará a alcanzar estos requisitos.

6. Dosificar

La regla de Kondo es: por cada cosa incorporada (ropa, libro, adorno o lo que fuere), uno o dos elementos deben eliminarse.

7-No buscar refuerzos

Hay que hacer la tarea de descarte en soledad y silencio. Lo más probable es que una persona ajena a nuestro contexto sea más complaciente a la hora de guardar cosas de más.

8. ¿Más muebles para almacenar?

Antes de sumar una cómoda, armario o estantes, conviene pensar si realmente los necesitamos o si no hace falta realizar con más conciencia la tarea de tirar lo que no necesitamos.