Acidez: en muchos casos puede ser síntoma de una afección mayor

La acidez frecuente comienza como una molestia, pero puede ser síntoma de una afección mayor y es un problema cada vez común ya que la incidencia de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años.

"Lo que comúnmente denominamos acidez es un síntoma, un indicativo de otras afecciones más severas como son la enfermedad por reflujo gastroesofágico o la dispepsia", explicó Jorge Olmos, de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas.

Esa sensación de ardor en el pecho o quemazón en la garganta que se asocia con estos cuadros se produce por una pérdida de presión en la barrera anti-reflujo, que se encuentra en la unión del esófago y el estómago.

"La acidez puede ser normal cuando uno come en exceso, abusa de los picantes, las grasas o los dulces. Sin embargo, cuando los síntomas aparecen independientemente de lo que coma y sobre todo si persisten en el tiempo, ahí hay que consultar con un especialista", sostuvo Olmos.

Una de las consultas frecuentes que reciben los especialistas tienen que ver con el mate y el café, como desencadenantes de la enfermedad.

Al respecto, el especialista explicó que "no son bebidas que causan reflujo o acidez por sí mismas" y remarcó que "quien tiene reflujo puede ser susceptible de profundizar los síntomas, sobre todo si no está medicado".

La Argentina, Estados Unidos, Suecia y Turquía están en los primeros puestos en cuanto a prevalencia de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico.

Estudios epidemiológicos llevados a cabo en nuestro país indican que el 23% de la población argentina , es decir uno de cada cuatro personas, tiene reflujo. Asimismo, el 30% de los argentinos presentan dispepsia y no todos llevan adelante el tratamiento adecuado.

"¿Cuando el reflujo es un problema? Cuando la persona siente una real molestia por los síntomas. Cuando se altera su vida cotidiana, no hay que esperar, sino hacer la consulta con un especialista", puntualizó Olmos y agregó: "los remedios caseros y la automedicación no son la respuesta".

El especialista aclaró además que los antiácidos de venta libre, que es el tratamiento recurrente, conllevan el riesgo de ocultar síntomas de una afección quizás más grave o de un mal manejo de la situación, por ser la medicación inadecuada.

"Hay que tener presente que, en ocasiones, los síntomas más severos no implican una mayor gravedad de la enfermedad y a menudo los más discretos pueden prevenir de casos más graves", concluyó Olmos.