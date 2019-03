China: una madre le pegó y abandonó a su hijo porque no se sacó sobresaliente en la escuela

Un nene de 12 años de la ciudad de Luoyang, en la provincia de Henan, en el centro de China, se sacó un 8,1 en un examen escolar cuando su madre esperaba que consiguiera un sobresaliente, un 9,5.

Los testigos que cita el Luoyang Evening News y que cuenta el Daily Mail aseguran que la mujer golpeó al niño y le bajó del coche, dejándole sólo en mitad de la ruta.

“¿Fue tu madre quien te golpeó?” La pregunta de los policías tuvo la respuesta que ya se temían por parte del joven estudiante: “Sí, porque no hice bien el examen”. Los agentes no daban crédito a lo que escuchaban y se hicieron cargo del niño, que estaba a punto de entrar andando en una autopista al no tener dónde ir.

La policía trasladó al niño a la comisaría de Gucheng y allí contactaron con la madre por su celular. Esperaban que recapacitara y se diera cuenta de su error, pero nada más lejos de la realidad. Las palabras de la madre fueron increíbles: “No quiero saber nada más de él. Pueden hacer lo que quieran con él. Incluso me pueden acusar de lo que sea”.

Los policías, anonadados del cariz que había tomado el asunto, calificaron a la mujer de “madre irresponsable” y le dieron algún consejo, al no creerse lo que estaban escuchando por teléfono: “Debería tener paciencia y aconsejar al niño si es que hizo algo mal, pero no abandonarle en mitad de la carretera”.