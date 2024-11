La impresionante cifra en dólares que cobró Pampita por su entrevista con Susana Giménez

Estaban todos los componentes como para que fuese una entrevista atravesada de emociones y plagada de intimidades que toda la audiencia de la inoxidale Susana Giménez suele esperar: la bella Pampita se presentó en su living y nada más ni nada menos que para hablar de su separación con el empresario gastronómico -devenido ahora en fallido político- Roberto García Moritán. Aparte, se daba por hecho que la modelo más cotizada de la Argentina iba a hablar también de su romance con el también empresario (y polista part time) Martín Pepa... Pero para la mayoría, la charla dejó sabór a poco. Pero no fue poco lo que la protagonista facturó por esa aparición: una abultada cifra en dólares.

Tanto fue así que lo que más llamó la atención no fue tanto el contenido de la entrevista, sino la cifra que habría cobrado la modelo por estar allí. Según reveló Socios del Espectáculo en El Trece, Pampita habría recibido la impresionante suma de 30 mil dólares por su participación en el programa.

Este monto, que generó una gran sorpresa en el mundo del espectáculo, no pasó desapercibido para Yanina Latorre, quien expresó su total indignación en El Observador. La panelista no ocultó su molestia, señalando que, si bien Pampita tiene todo el derecho de fijar su precio, el monto parecía desmesurado considerando el poco contenido relevante que aportó en la entrevista.

"Yo no era su prioridad" 💔 Susana fue puntual y le preguntó a Pampita por qué se separó con Roberto

"Si yo veo las únicas tres frases que dijo Pampita en lo de Susana, cambio de canal. Encima te voy a dar rating, cobras plata, te vas a tu casa con 30 mil dólares y no largaron nada" se quejó Latorre, haciendo hincapié en que la entrevista no cumplió con las expectativas de la audiencia.

Para Yanina, este tipo de situaciones reflejan una falta de honestidad por parte de Pampita: "Es una fortuna lo que salió, es una locura. Fíjate lo que sale un sueldo promedio para no decir nada. Se un poquito honesta y decí que no vas, y listo. Si ella no necesita prensa, en el fondo le gusta estar en los portales, le gusta leerse."

Además, Latorre sugirió que la modelo podría haberse guardado para sí misma el derecho a no dar explicaciones, en lugar de participar sin ofrecer contenido sustancial. "También podés guardarte y no decir nada, total no tenés por qué dar explicaciones." concluyó, visiblemente molesta por lo que consideró una "estafa" tanto para la audiencia como para la producción del programa.