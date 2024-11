Pampita polémic: Por qué Susana se sintió estafada

Los que vieron la entrevista que Susana le hizo a Pampita, anunciada a todo trapo como la nota en la que la modelo rompería el silencio de su mediática separación de Roberto García Moritán, habrán sentido el fastidio de Susana que intentó hasta el hartazgo que Pampita le dijera algo explosivo pero no lo logró. Así, ayer, se supo el verdadero motivo de la molestia de la conductora: la fortuna que el canal habría pagado por esa exclusiva.

“Habría cobrado 30.000 dólares para estar sentada en el living de Susana”, contó ayer Adrián Pallares en “Socios en el Espectáculo”, y sin dudar metió el dedo en la llaga: “¡Te estafaron, Susana! Salí corriendo y andá a la comisaría a hacer la denuncia”.

De hecho, durante la entrevista, en la que la modelo se la pasó mostrando los dientes, Susana casi que le rogó al decirle “¡no me podés hacer esto!” en relación a los tiros por elevación que le respondía cuando la conductora iba al hueso. Y tal vez pensando en los millones que la señal estaba tirando por la borda.

Susana, queriendo mostrarse empática y jugando al “club de las engañadas”, aferrándose a la versión de infidelidad que había circulado, trató al ex marido de Pampita “estúpido”, una declaración que generó la reacción tardía de la modelo que le pidió “pará, no le digas así a Rober, por favor”. En ese momento quedó claro que no iba a haber declaraciones picantes ni llanto: Pampita está en son de paz con este ex y con todos, según aseguró. “Siempre vamos a ser familia”, tiró la morocha de sonrisa eterna, y dejó en claro que estará por siempre agradecida con él por haberle dado a Anita, su hija más pequeña.

Fue el rating que tuvo el programa de Susana con la anunciada y polémica entrevista con Pampita en la que no dejó ninguna declaración resonante. En las dos últimas emisiones, la audiencia había superado los dos dígitos.

Pero Susana le mostró los dientes más de una vez. Le tiró: “sos rapidísima, no hacés duelos” cuando la modelo dijo que estaba “conociendo a alguien”, pero la morocha puso de excusa que el duelo va por dentro.

Según dijo, se permitió pasar solo una semana en cama, “sin poder comer, ni levantarme”, a puro llanto y moco tendido. Pero después, por sus hijos, que la tienen como ejemplo, se levantó.

Consultada por los motivos de su separación, dijo que pasó algo de gravedad que “destruyó la pareja”, aunque no quiso decir qué fue, pero sí puso fecha: el 20 de septiembre. También dejó en claro que García Moritán no la tenía como una prioridad.

EN PICADA

Lo cierto es que la entrevista a Pampita no sólo no sirvió como contenido periodístico sino tampoco a nivel rating. El programa de Susana promedió 9.5 puntos de rating, menos de un punto con respecto a sus dos últimas emisiones y con lo que la alerta se encendió en Telefé que no logra repuntar con el clásico de los domingos.