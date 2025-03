Roberto García Moritán: “Mi separación se llevó puesta muchas cosas”

Roberto García Moritán acudió como invitado a Desayuno Americano y habló con Pamela David sobre su separación de Pampita y sobre sus ganas de volver a la política, tras haber abandonado su cargo político como consecuencia del divorcio mediático y de denuncias que finalmente no prosperaron.

“Siento que nunca me fui. No sé si voy a ser candidato, pero en este año electoral voy a estar, quiero ser protagonista. Renuncié a un cargo. Fueron tiempos complejos en la familia, pero eso no quiere decir que voy a dejar de ser quién soy”, aseguró el ex Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi separación se llevó puesta muchas cosas. Hubo un desvío de mi carrera profesional, pero ahora soy una persona totalmente diferente, a partir de las trompadas que recibí”, reflexionó Moritán, que pudo salir adelante gracias al apoyo de sus padres, sus hijos y sus amigos.

Además, destacó que el lugar al que acudió en pleno escándalo no era una clínica de rehabilitación: “Ramiro Marra me recomendó el lugar, había ido para dejar de fumar. No es una clínica de rehabilitación. Es un lugar donde te tratan muy bien. Necesitaba salir para poder pensar de otra manera. Ahí estuvo solamente una semana y me hizo muy bien”.

Sobre su vínculo con Pampita, dijo que ahora es muy bueno: “Tenemos la enorme suerte en que ambos coincidimos en que lo más importante son nuestros hijos. Si hay algo que se me reconoce es mi calidad de padre, estoy orgullo de cómo me vinculo y me comprometo con ellos”.