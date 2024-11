Los dos más rápidos: La China y Colapinto, de la mano

¿Quién es más rápido para la conquista: Franco Colapinto o La China Suárez? Al piloto ya se le conocen, desde su reciente llegada a la Fórmula 1, una decena de acercamientos. Hasta habría tenido un acercamiento con la princesa de Dinamarca. Tiene 21 años, facha, fama, dinero, y le gusta aprovecharla.

De La China también es conocido un largo prontuario, que parece que atraviesa una nueva etapa: después de conquistar a los hombres de otras mujeres (Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña, Mauro Icardi) la actriz de 32 años ahora se divierte con jovencitos. Quizás, porque estos jóvenes sean menos enroscados y más dispuestos a la noche sin ambages que sus cogeneracionales: sus últimas conquistas incluyen a Wos -26-, Rusher -24-, Lautygram -22-, Marcos -24- y, ahora, Colapinto.

Los vieron juntos en Madrid, caminando por la noche de la capital española. Apuraron el paso, pero cuando la saludaron a ella, no dudó en devolver el saludo. No se esconden: ¿es una relación ya afianzada? Parece que no, que solo se trató de una noche de diversión y veremos más adelante.

Magalí Bujia Sica, que capturó el video donde se los ve caminando juntitos, contó: “No es que me entero de que ellos estaban en el restaurante, solo sabía que ellos estaban el barrio. Yo estoy en el bar Salamanca con una amiga, ella se va y al rato nos avisa: ‘Chicas acabo de ver a la China Suárez con Franco Colapinto de la mano y muy acaramelados’. Entonces fue ahí donde dije ‘tenemos que irnos para allá’”.

Y relató: “Los vimos, pero no sé si tan infraganti porque ellos iban caminando tranquilos. Por lo menos, por parte de la China, sentí que ella quería ser vista. Estaba muy sonriente. Ella sonrió y saludó. Él como que empezó caminar un poco más rápido, acelerando el paso”.

La actriz y el corredor de 21 años fueron captados ingresando al lugar al rededor de las diez de la noche y salieron a dos de la mañana.

La historia viene de hace un par de meses: cuando aterrizó a la Fórmula 1, Colapinto publicó, y luego eliminó, un mensaje cuando La China comenzó a seguirlo. “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram”, escribió el piloto de Williams.

La China dejó luego de seguirlo, pero, evidentemente, fue para despistar: seguramente, el contacto entre los dos, claramente interesados en el otro, comenzó por alguna cuenta paralela. Y se terminó de concretar en la noche madrileña.

La China recibió duras críticas por la diferencia de edad y por no dejar “títere con cabeza” (algunas duras declaraciones de Martín Cirio se viralizaron, pero no las compartiremos). Ella no se hace drama. “Te amo China. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado, deberían replantearse su vida. Ah re”, le escribió una fan. Y ella respondió: “Yo soy feliz y no jodo a nadie”.