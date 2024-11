"Hay desnivel": Mirtha Legrand aclaró su opinión del noviazgo de Javier Milei y Yuyito González

Mirtha Legrand aclaró su opinión sobre el romance de Javier Milei y Yuyito González. Hace algunas semanas, la conductora había expresado que no apoyaba del todo la relación sentimental entre ambos. En el programa de este sábado, Mirtha precisó su punto de vista.

“Este lunes Yuyito va a entrevistar a Javier Milei en su programa. ¿Te gusta la pareja?”, preguntó Majo Martino. Mirtha reconoció: “Ella interpretó mal. Me agarraron desprevenida”.

“Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio en el Alvear y estaba acompañada. Aparecieron unos periodistas que me preguntaron si me gustaba la pareja y yo dije que no, pero lo dije físicamente, porque ella es muy alta y hay como un desnivel. Pero la Yuyo lo interpretó mal”, comentó Legrand entre risas.

Sobre el vínculo en sí, Mirtha sumó: “Pienso que se quieren”. Majo Martino destacó: “Se la ve muy enamorada, parece una quinceañera”.

“Es muy loco lo que vivimos. Nunca hemos sabido tanto de los amores de un presidente. Estoy desorientada. No sé para qué lado agarrar porque es una cosa inusual en Argentina”, enfatizó la conductora. “Sí, me parece inusual pero no deja de ser su vida privada”, cerró Manuel Adorni.