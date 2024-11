Murió Quincy Jones, una leyenda del jazz y mítico productor de Thriller de Michael Jackson

Quincy Jones, el legendario productor de grandes artistas como Michael Jackson y músico destacado de la escena del jazz, murió a los 91 años en su casa de Bel Air, Los Ángeles, según informo su agente Arnold Robison.

“Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresó su familia a través de un comunicado difundido por el representante de Jones.

El productor y compositor Quincy Jones, fue nominado en 80 ocasiones a los Premios Grammys, convirtiéndolo en la persona con más candidaturas en la historia. De esas nominaciones, ganó 27.

Un ícono de los 80’s

Jones fue la persona que estuvo detrás de grandes obras como Off The Wall (1979), Thriller (1982) y Bad (1987) de Michael Jackson, y compuso para distintas bandas sonoras premiadas para cine y televisión. Además de colaborar con iconos del jazz como Louis Armstrong, Nat King Cole, Billie Holiday, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Ray Charles y cientos de otros artistas.

Al principio de su carrera, Jones trabajó en estrecha colaboración con Frank Sinatra y reelaboró el clásico de Sinatra Fly Me To The Moon, transformándolo de un vals a un swing.

Uno de los roles más destacados del productor fue cuando dirigió el gran ensamblamiento musical de We Are the World de 1985, la canción benéfica para la que reunió a 46 de los cantantes estadounidenses más populares de la época, entre ellos Lionel Ritchie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tina Turner y Cyndi Lauper.

Éxitos en cine y TV

Quincy Jones compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, incluidos Heat of the Night, The Color Purple y The Italian Job.

También tuvo un éxito en la pantalla chica con la serie de televisión El príncipe de Bel-Air, protagonizada por su aprendiz Will Smith. Y se adentró en el mundo editorial en 1993 cuando fundó la revista musical y cultural Vibe, que vendió en 2006.

Un aneurisma cerebral en 1974 obligó a Jones a aliviar temporalmente su carga de trabajo y centrarse en pasar tiempo con su familia.

A lo largo de los años tuvo tres matrimonios y siete hijos con cinco mujeres diferentes.

Jones estuvo casado con su novia de la secundaria Jeri Caldwell de 1957 a 1966, y la pareja tuvo una hija, Jolie. En 1967 se casó con la modelo sueca Ulla Andersson, y tuvieron dos hijos, Martina y Quincy Jones III, antes de divorciarse en 1974.

Ese mismo año Jones se casó con la actriz Peggy Lipton, unión que duró hasta 1990, y tuvo dos hijas, las actrices Rashida Jones y Kidada Jones. También tuvo una hija, Rachel, con la bailarina Carol Reynolds, y una hija, la modelo Kenya Kinski-Jones, con la actriz Nastassja Kinski.

Su mentor

En sus últimos años, Jones no bajó el ritmo ni personal ni profesionalmente. En 2014 produjo el documental “Keep on Keepin’ On” sobre su mentor, el trompetista de jazz Clark Terry.

Reflexionando sobre su propia carrera ese año, Jones le dijo a Rolling Stone: “Nunca pensé en ello hasta que cumplí 80 años, pero he tenido la suerte de trabajar con todas las grandes estrellas de la música en la historia de Estados Unidos, incluido Louie Armstrong”.

“No se puede planificar eso”, dijo Jones. “No se puede decir: ‘Señor Sinatra, quiero trabajar con usted’. No. Hay que esperar hasta que él nos llame”.

Su vida quedó retratada en el documental de Netflix Quincy, lanzado en 2018.