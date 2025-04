Hay plata para los viajes de Milei

El presidente Javier Milei viajó recientemente a Miami, donde no pudo concretar un encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida. Milei participó de una cena en la Gala de los Patriotas y recibió el premio "León de la Libertad", pero no consiguió la tan ansiada foto con su par de Estados Unidos, aunque desde la Casa Rosada explicaron que el encuentro no pudo concretarse debido a una falla "técnica" en su helicóptero.

Milei utilizó para realizar este viaje el avión presidencial ARG01, que partió desde el Aeroparque Jorge Newbery el 2 de abril a las 23.36 y aterrizó en Palm Beach a las 7.37 del 3 de abril. El vuelo que trajo de regreso a los Milei y a su comitiva partió a las 0.39 del 4 de abril desde el Aeropuerto de Miami, y llegó a Aeroparque ayer a las 10.32.

De acuerdo a fuentes consultadas, el vuelo desde Buenos Aires a Miami en el Boeing 757 ARG01, tiene un costo operativo directo de 90 mil dólares por tramo, sin contar los costos indirectos como son los viáticos, sueldos de la tripulación y estadía (en este caso un día).

El costo internacional de operar un Boeing 757 es de aproximadamente 11.000 dólares por hora. Teniendo en cuenta que un vuelo entre Buenos Aires y Miami demanda alrededor de nueve horas, en este caso el valor del viaje estaría en 99 mil dólares, muy cerca de lo que indicaron que demanda el avión presidencial.

Todo esto para un viaje que no tuvo connotación oficial, o al menos no fue planteado de esa manera, ya que se trataba de una actividad particular del Presidente. Ahora bien, ¿Qué hubiese pasado si, como ocurrió en otras ocasiones, Milei hubiese recurrido a un avión privado para hacer este viaje?

En el mercado aerocomercial de vuelos privados, las fuentes consultadas indicaron que la erogación podría haber estado en alrededor de 130 mil dólares, en los cuales no se incluye ni la estadía, ni el viático de los tripulantes, dependiendo, además, del tipo de aeronave elegida para el traslado.

En Aeroparque operan varias compañías que realizan vuelos privados directos a Miami y que cuentan con habilitación de "Taxi Aéreo". Están BAIRES fly, ROYAL CLASS, Pacific Ocean y Flyzar, ésta última elegida por el Milei para realizar vuelos anteriormente. Una de ellas ofrece un vuelo entre Aeroparque y Miami por 128.500 dólares (billete), en un Falcon F900 con capacidad para 14 pasajeros.

Otra, por ejemplo, Global Charter, que opera en el aeropuerto de San Fernando, estima el costo de un viaje en un jet de tamaño medio, capaz de hacer el viaje directo, sin escalas, entre 7.000 y 12.000 dólares la hora de vuelo, pero si se apela a un súper reactor de mayor tamaño los costos se elevan a 10.000 y 18.000 dólares la hora.

Por ejemplo, un Heavy Jet puede costar entre 12.000 y 25.000 dólares por hora; un Hawker 800XP para ocho personas, puede costar 10.170 dólares la hora y un Gulfstream G400, uno de los más elegidos, con capacidad para 14 pasajeros, puede costar 35.470 dólares cada hora de vuelo. Otra empresa oferta el viaje, ida y vuelta de Buenos Aires a Miami en 146.000 dólares "sin comisiones raras".

Todos estos son precios indicativos en dólares estadounidenses, pero con la aclaración de que pueden sufrir variantes en función de la fecha de viaje y no incluyen impuestos ni gastos específicos de cada operación (tasas internacionales, FBO, servicios especiales, estadías en destino, etc.).

Tal vez como referencia se puede señalar el viaje que Javier Milei realizó a Idaho, Estados Unidos, que le demandó más de 13 horas de vuelo, a bordo de un jet privado, alquilado a la empresa Flyzar, propiedad del empresario Gustavo Carmona.

Este viaje, según datos extraoficiales, le habría costado al Estado, sólo en términos del traslado (ida y vuelta), alrededor de 280 mil dólares, utilizando un Gulfstream matrícula LV-KLH para recorrer una distancia de unos 10.430 km sin necesidad de hacer escalas para repostar combustible. El costo de 280 mil dólares en la ida y vuelta incluyó los gastos de la empresa, pero también de los impuestos en el aeropuerto y otros adicionales vinculados al rubro.